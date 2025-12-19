影／楊惠絜星光璀璨2025公益演唱會 歌聲傳愛助喜樂方舟園區

▲美魔女教唱歌手楊惠絜，在音樂領域上，春風化雨20年，今日晚上在和美鎮大中華國際美食館舉辦「星光璀璨2025公益演唱會」。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】美魔女教唱歌手楊惠絜，在音樂領域上，春風化雨20年，今（19）日晚上在和美鎮大中華國際美食館舉辦「星光璀璨2025公益演唱會」，現場席開80桌，綜藝大姐大白冰冰也率領冰冰家族到場相挺。而今天也是楊惠絜51歲生日，她更帶領專業歌手學生，一同為公益獻唱，用愛傳唱。

楊惠絜說，《星光璀璨》演唱會是她教唱生涯20年第一場大型演唱會，活動將從晚上6點一路唱到9點半，12月19日好也是她的生日，為了紀念因肺腺癌離世12年的母親，楊惠絜也特別準備爸媽最喜愛的歌曲單元，來紀念已逝的母親！

為了回饋一路支持她的粉絲，楊惠絜不僅大手筆席開80桌，讓大家先享用豐盛大餐，再正式開唱，更把這場演出視為人生重要里程碑，用最真摯的心意迎接自己的生辰。

除了音樂上的精彩呈現，楊惠絜老師更以實際行動展現「人美、心善」的典範精神。本場演唱會特別結合公益捐款，將愛心焦點投注於「喜樂方舟」計畫，支持身心障礙者就業服務與職能培力。楊惠絜期盼透過自身影響力，邀請樂迷一同關懷弱勢、支持共融，讓更多身心障礙朋友能穩定就業、活出尊嚴與自信。

瑪喜樂社福基金會執行長林玉嫦表示，感謝楊惠絜老師長期對喜樂服務的關注，特別籌畫「2025星光璀燦演唱會」號召樂迷一起做公益，把感動化為行動，支持喜樂方舟園區建設。

林玉嫦說，此外，活動現場也特別設置「喜樂愛心市集」，備有多項由身心障礙朋友參與製作的喜樂產品，包括健康美味的堅果、果乾，以及廣受好評的喜樂水餃、手工饅頭等，讓樂迷在欣賞精彩演唱會之餘，也能透過實際選購支持公益，用行動力挺身障就業服務。