影/楊梅驚傳街頭談判砍人 19歲男身中4刀送醫

桃園昨（16）日發生一起街頭鬥毆案，2名男子在網路上互嗆相約談判，其中一名19歲男子遭對方13人圍毆身中4刀緊急送醫，警方獲報後陸續查獲涉案嫌犯到案依法送辦。

警方調查，許姓男子（19歲）與朱姓男子（19歲）在網路上發生糾紛互嗆，雙方相約昨（16）日深夜在楊梅五福公園談判，未料許男撂來12名國中生助陣，朱男一現身即遭13人上前圍毆，還被朱男持西瓜刀狠砍4刀。

轄區警方獲報立即趕赴現場，員警抵達時動手的一幫人已鳥獸散逃離現場，朱男則被緊急送醫治療後幸無生命危險，警方陸續將涉案嫌犯查緝到案，全案依殺人未遂、聚眾鬥毆及傷害等罪移送桃園地檢署偵辦，未成年部分依規定校安通報。

警方呼籲，對街頭聚眾鬥毆滋事等暴力事件零容忍，絕對從速從嚴偵辦，民眾若有糾紛應訴諸法律理性溝通，勿因一時衝動以身試法。

