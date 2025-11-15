影／楊祐寧陪父走完人生最後一程 一家病榻前擁抱吻別逼哭網

黃明志暫時獲釋後昨首發文，談謝侑芯出事時他的心情，「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助,也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中，最後，希望大家不要再網暴往生者了，職業是不分貴賤的。」其中一句「職業是不分貴賤」惹怒謝侑芯閨蜜謝薇安開嗆愈描愈黑。如今謝薇安深夜在IG限動二度發文。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前