影/楊繡惠轟張文父母「問題很大」！氣喊根本鄭捷翻版：應鞭屍

台北捷運19日發生擲彈砍人案，造成包含兇嫌張文在內共4人死亡、11人受傷的慘劇。張文父母事後表示已長達兩年多未與兒子聯繫，引發社會關注。資深女星楊繡惠對此發聲，直言「父母的問題其實很大」。

楊繡惠發聲，直言張文父母責任重大。（圖／翻攝楊繡惠臉書）

楊繡惠20日在臉書直播，直言此案根本是鄭捷案翻版，痛斥兇嫌張文冷血行徑「太可惡了」，更怒批其家人問題很大。她語氣激動：「我告訴你，這個人，他們家人一定覺得他有問題。」楊繡惠質疑，若非察覺異狀，怎麼可能與兒子整整兩年沒有任何聯絡，「做人父母，兩年沒跟兒子聯絡，應該多多少少知道兒子有什麼毛病吧！」

廣告 廣告

27歲嫌犯張文攜帶多顆汽油彈、煙霧彈及多把刀具，於尖峰時段在台北車站M7出口及捷運中山站一帶隨機施暴。（圖／翻攝畫面）

楊繡惠以自身經驗對比，即便她已經60歲，只要超過晚上8、9點沒打電話回家，母親就會主動關心，她直呼「不要說兩年了，兩個鐘頭我媽媽都受不了。」考量張文涉及逃兵、遭通緝等背景，楊繡惠直指「基本上一定知道兒子有問題！爸爸媽媽責任比較重！」

楊繡惠直言此案根本是鄭捷案翻版。（圖／翻攝楊繡惠臉書）

楊繡惠表示，張文墜樓的結局對他來說根本太便宜，甚至認為應該鞭屍洩恨。她對於無辜遭殃的死者感到相當不捨，面對大眾運輸安全再度亮起紅燈，憂心質疑未來民眾搭乘時是否該全面升級安檢規格，「以後是不是要坐那個高鐵、坐捷運、坐公車，是不是都要跟坐飛機一樣的規格啊？」

延伸閱讀

日職/若成自由契約球員 辰己涼介傳想來台二刀流

中職/統一獅宣布了！ 確定拿走江少慶

中職/台鋼投打如「虎」添翼！ 林仲秋任春訓客座教練