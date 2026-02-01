影/楠梓老夫婦遭逆向騎士暴打 21歲青年鎖喉壓制解危

高雄市楠梓區30日下午發生一起街頭暴力事件，一對年長夫婦在行人專用道散步時，遭逆向駛入的機車騎士撞擊後，竟被對方施暴毆打。一名21歲簡姓男子路過見狀挺身制止，雖遭安全帽攻擊仍成功將施暴者壓制在地，警方到場後將施暴騎士依現行犯逮捕。

楠梓發生街頭暴力事件。（圖／警方提供）

事發地點位於楠梓區惠民捷道行人專用區，當時70歲林姓男子與64歲梁姓女子夫妻倆正在散步。55歲馬姓男子騎乘機車違規逆向駛入，不慎撞上這對老夫婦。老夫婦表示要報警處理，馬姓騎士突然情緒失控，對兩名長者揮拳毆打。

簡姓男子見義勇為壓制馬男。（圖／警方提供）

簡姓男子路過現場時，發現林男頭部已受傷鮮血直流，立即上前制止並報警。馬嫌脫下安全帽朝簡男猛力揮打，簡男隨即反擊，雙方打成一團，最後簡男成功將馬嫌制伏在地。

員警到場處理狀況。（警方提供）

警方接獲報案後迅速趕抵現場，當場將馬男逮捕。受傷的林男、梁女以及救人的簡姓男子，事後前往派出所對馬姓男子提出傷害告訴。警方訊後，已依傷害罪將馬嫌移送地檢署法辦。

