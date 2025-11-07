影／樂聲陪伴暖心情 亞太鹿港渡假村公益樂團與福興日照中心長輩同樂

▲「亞太鹿港渡假村公益樂團」為福興秀和苑日照中心的長輩帶來一場結合音樂、舞蹈與寵物主題的溫馨饗宴。（圖／福興秀和苑日照中心提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】在音樂與笑聲交織的優閒時光，鼓聲響起、笑聲滿場，化身為十二生肖動物角色的「亞太鹿港渡假村公益樂團」團員們粉墨登場，為福興秀和苑日照中心的長輩帶來一場結合音樂、舞蹈與寵物主題的溫馨饗宴。此次活動也呼應本月「寵物療癒月」主題，讓長輩在節奏與律動中，感受滿滿活力與陪伴。

活動一開始，樂團以氣勢磅礡的森林之王〈弄獅〉揭開序幕，兩隻舞獅的舞蹈拉近大家的距離，隨後介紹十二生肖動物，讓長輩們邊聽邊笑、掌聲不斷。接著進入帶動唱〈熱情的沙漠〉，明亮的旋律與熱情的舞步，讓整個會場瞬間熱鬧起來，每個人都開心地揮舞雙手、跟著節奏擺動，氣氛熱烈。

▲活動一開始，樂團以氣勢磅礡的森林之王〈弄獅〉揭開序幕。（圖／福興秀和苑日照中心提供）

柳月琴與二胡合奏〈純情青春夢〉，樂聲婉轉悠揚，勾起長輩青春的記憶，不少人輕聲哼唱，讓人彷彿回到青春時光。隨後的帶動唱〈天公疼憨人〉與〈可愛的玫瑰花〉更是將氣氛推向高潮，不少長輩站起來跟著一起搖擺。

▲亞太鹿港渡假村公益樂團這次也特別安排非洲鼓表演，為現場注入活力與節奏感。（圖／福興秀和苑日照中心提供）

樂團這次也特別安排非洲鼓表演，為現場注入活力與節奏感，鼓聲震撼人心，長輩們拍手、點頭、跟著節奏擺動，團員也帶著長輩一起拍打非洲鼓，樂音共鳴、笑聲不斷。壓軸曲〈歌聲滿行囊〉由團員與長輩們共同合唱，歌聲此起彼落、溫情洋溢。歡樂的時光總是過得特別快，音樂一結束，大家依依不捨、頻頻道謝，現場充滿溫馨與感動，也為活動畫下溫暖的句點。

亞太鹿港渡假村總經理張琳親自蒞臨現場，她表示：「亞太公益樂團以關懷長者與回饋社區為宗旨，去年我們曾來過福興秀和苑，感受到長輩們純真可愛的笑容，今年再次受邀演出，非常榮幸。希望我們的音樂能讓每位長輩都開心每一天，生活更有力量。」

福興秀和苑主任蕭宇若表示，非常感謝亞太公益樂團長期投入社區公益，將音樂與關懷的溫暖帶入日照中心。如此精彩又多樣的節目，不僅讓日照長輩獲得感官刺激，也促進社交參與與情緒放鬆。未來中心將持續結合在地資源，共同打造一個溫暖、活力、充滿笑聲的「健康遊樂園」。