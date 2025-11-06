影/樹林鐵皮工廠陷火海！勇消屋頂打火 國小急撤離學生

又是鐵皮屋火警！今（6）日上午10時59分，新北市樹林區柑園街一段一棟鐵皮屋發生火警，現場冒出大量濃煙，還沒到火災現場，已經可以看到濃煙直衝天際，所幸這起火警沒有人員受困。

消防員到場時，鐵皮屋工廠和倉庫都已經陷入火海，全面燃燒。（圖／新北市消防局提供）

據了解，這棟起火的鐵皮屋為工廠，新北市消防局獲報後，先出動40車93人前往搶救，到達現場時，鐵皮工廠及隔壁的倉庫都已經陷入火海，全面燃燒，旁邊還有一間國小，幸好消防人員評估沒有延燒之虞，不過還是先行將師生疏散至安全區。由於火勢燃燒相當猛烈，目前消防局共派出57車138人，在火場積極搶救中，也因為火災濃煙造成空氣汙染，消防局也呼籲當地居民及鄰近地區民眾，盡快緊閉門窗，外出配戴口罩。

現場濃煙密布，消防局已派出57車138人搶救中。（圖／新北市消防局）

