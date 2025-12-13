影/機車還留在橋上！屏東女騎士自撞噴落20米溪谷 搜救中

屏東縣霧台鄉台24線34.5公里附近，今（13）日下午發生一起嚴重車禍，一名女性機車騎士疑似自摔後撞向護欄，整個人被拋飛至橋下約20公尺深的溪谷處，機車則遺留在車道上。

屏東縣霧台鄉台24線36公里附近，今（13）日下午發生一起機車騎士自撞護欄，跌落溪谷的車禍。（圖／中天新聞）

下午2時36分屏東縣消防局接獲通報，位於霧台鄉台24線34.5公里，已經過谷川大橋路段，一名女騎士騎車行經台此處的霧台2號橋時，不知何故失控撞擊護欄後拋飛橋下，摔落約20公尺深的溪谷，機車則遺留在車道上，現場人員不斷呼叫，但女騎士始終沒有任何回應。

消防局獲報後立即出動特搜大隊、三地門分隊與霧台分隊趕往現場進行搜救，目前尚未尋獲騎士身影，傷亡情況不明，消防人員持續在現場進行救援作業。

由於台24線29公里到36公里路段，沿途充滿彎道、坡道及狹窄路段，加上存在不容易發現的視線死角，該路段的複雜地形條件容易造成行車風險。目前詳細車禍發生原因有待警方進一步調查釐清。

