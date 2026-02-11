(影) 機長神救援! 索馬利亞客機迫降印度洋海灘 機上55人全數生還

[Newtalk新聞]

東非國家索馬利亞週二（10 日）發生一起客機事故。一架載有 55 人的民航機在起飛後不久因技術故障返航迫降，降落時衝出跑道，最終停在機場旁的海灘淺水區。儘管機翼折斷、機身受損，但未發生爆炸或起火，機上 50 名乘客與 5 名機組員全數平安撤離，無人傷亡。





綜合《美聯社》與《BBC》等外媒報導，事故班機隸屬索馬利亞「星空航空」（Starsky Aviation），機型為福克 50 型（Fokker 50）渦輪螺旋槳客機。該機當天自首都摩加迪休（Mogadishu）亞丁阿德國際機場起飛，原定飛往北部城市加爾卡約（Gaalkacyo），不料起飛約 15 分鐘後出現機械故障。

廣告 廣告





索馬利亞民航局指出，機長在發現異常後立即通報並要求返航。飛機在嘗試降落時偏離跑道，無法順利停在停機坪，隨後衝向機場周邊的印度洋岸邊淺水區並擱淺。現場畫面顯示，機翼斷裂，機體停在海面上，但結構大致完整，乘客已自行或在協助下安全下機。





星空航空執行長努爾（Ahmed Nur）發表聲明表示，飛機衝出跑道後停在海岸邊，所幸無人受傷或罹難。發言人亞登（Hassan Mohamed Aden）強調，機長在關鍵時刻冷靜應對，對確保全體人員安全發揮決定性作用，公司將予以表揚。





索馬利亞交通部長努赫（Mohamed Farah Nuh）表示，救援小組已確認所有人員安全，事故僅造成飛機損壞。非洲聯盟駐索馬利亞特派團（AUSSOM）指出，聯合國與非洲聯盟人員亦參與現場救援。至於故障原因，航空公司與相關單位已展開全面調查。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

一夜之間俄羅斯6千架無人機沒了! 烏軍精準襲擊 俄彈藥庫也陷火海

承認之前說謊? 盧特尼克參院作證改口 : 與艾普斯坦多次會面 議員籲立刻辭職