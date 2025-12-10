影/檳榔攤闆娘遭刺死兇手還猛要錢！遭爆兇嫌才是欠錢者

高雄市鳳山區今（10日）上午發生檳榔攤闆娘遭持刀狂刺慘死，嫌犯一邊行兇還一邊開口要錢，一開始傳出的因為死者兒子欠債的說法，目前案情有驚人反轉，死者兒子的朋友爆料，呂姓嫌犯「才是那個欠錢的人」。

呂嫌被爆料「他才是那個欠錢的人」。 （圖／中天新聞）

鳳山分局的調查，全案發生在今天上午近7點半左右，地點在光遠路上的一處檳榔攤，當時獲報有女子身受刀傷，警方到場協助緊急將女子送往高雄國軍總醫院救治，但最後女子仍因傷重不治，嫌犯46歲呂姓男子躲到附近的草叢，旋即被警方找到，被依準現行犯逮捕帶回偵訊。

呂嫌被爆料「他才是那個欠錢的人」。 （圖／警方提供）

而據了解，全案起因是呂男跟檳榔攤闆娘68歲王姓婦人的42歲林姓兒子有債務糾紛，今早呂男至林男住處理論未果，旋即跟與王婦爆發口角，呂男就持刀攻擊，王婦頻頻哭喊求繞，但呂男仍繼續行兇，一邊不停地講：「把錢拿出來！」行為駭人，最終王婦再也說不出話重傷身亡。

事發現場血跡斑斑。 （圖／中天新聞）

呂男落網後供稱，是要向被通緝的林男討債不成，又跟他母親吵架才會憤而行兇，但如今案情出現驚人反轉，林男的朋友爆料，實情是呂男欠林男錢，因為呂男當初因案交保時，交保金是林男幫忙付的，「呂男才是那個欠錢的人，他根本是亂說話」，林男的朋友也質疑呂男會脫序跑去跟王婦討錢，是因為吸毒導致頭腦不清楚，也痛批林男涉及的毒品案件，是被呂男誣賴。

呂男的身影被監視器拍下。 （圖／中天新聞）

只是嫌犯才剛逮到，還在釐清相關案情，目前竟爆出警方要在場的某店家，刪除店內裝設監視器拍到嫌犯相關畫面的疑雲，還要求「不能把畫面提供給媒體」，鳳山分局目前對此件「案外案」暫時尚未有正式回應，若此事為真，恐有觸犯滅證相關法令之虞。

