影／檸檬、三上悠亞同框跳〈ＫＫＫ三振舞〉 網友歪樓喊：布布寶貝最香！

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[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

富邦悍將年度最新應援曲〈KKK三振舞〉因應援團團長布萊恩的嫵媚表情過於「搶戲」而爆紅。今（9）日 Fubon Angels 啦啦隊成員檸檬釋出一段與「Formosa Sexy」女神三上悠亞同框跳〈KKK〉的影片，兩大人氣女神罕見合體，瞬間引發粉絲熱議。

原來這是兩人日前一同作客益智節目時，利用錄影空檔拍下的舞蹈短片。畫面中，檸檬與三上悠亞跟著節奏擺動，俏皮詮釋富邦近期最洗腦的三振舞，讓不少網友看了大喊「夢幻聯動」、「好羨慕檸檬」

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影片曝光後，也有球迷敲碗富邦悍將把三上悠亞簽下來，期待她有機會跨界站上棒球場應援。不過還是有球迷歪樓留言：「抱歉！三振舞唯有布布寶貝」、「再怎麼跳都沒有布萊恩香！」

啦啦隊女神檸檬和三上悠亞同框跳〈三振舞〉但不少球迷仍認為最喜歡布萊恩的版本。（圖／IG：funkygirls_lemon）





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