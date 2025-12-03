影/欠錢慘遭囚禁毆打！台中警攻堅汽車美容店「救3人逮7煞」

台中市今（3日）凌晨發生驚悚囚禁事件，有3人欠了債，慘遭囚禁在一間汽車美容店裡遭持械圍毆，警方獲報趕來攻堅救人，逮捕7名嫌犯。

警方一共逮捕7人。（圖／中天新聞）

據轄區警方第三分局表示，事發地點位於十甲東路上，為首的嫌犯姓洪，因為3名男子欠債，他於是夥同6名友人分持鋁棒等器械痛毆他們，3人的頭、臉都有嚴重傷勢，警方獲報後旋即出動20名快打警力趕來，洪男等人一度拒不開門，所幸後來在優勢警力跟警方準備破門的雙重壓力下，最後乖乖就範。

警方當場查獲棒球棍8支、武士刀1支、鐵鎚1支 。（圖／中天新聞）

警方當場查獲棒球棍8支、武士刀1支、鐵鎚1支，屋內洪姓男子等7名嫌犯通通被當場壓制逮捕，3位遭囚禁毆打的男子也全數獲救，外傳被囚禁的3名男子因欠債才會被毆打，不過警方表示，經偵訊了解，欠錢的是3人中的林姓男子，他欠了洪男40萬。

傷者被送醫。（圖／中天新聞）

洪男等7人被偵訊後，警方依涉犯妨害自由、聚眾鬥毆及毒品危害防制條例移送台中地檢署，後續不排除朝組織犯罪方向擴大偵辦。

警方破門畫面。（圖／中天新聞）

7人都被逮回偵訊。（圖／中天新聞）

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

