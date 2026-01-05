影／次元壁破裂！ILLIT與AKB48夢幻合體！ 大島優子、前田敦子萌跳〈NOT CUTE〉全網嗨翻

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

2025 年日本年末旗艦舞台《NHK 紅白歌合戰》舞台上，日本國民女團 AKB48 挾帶「神七」回歸氣勢，將節目收視率拉到最高峰。而讓粉絲驚喜的是，她們竟在後台與同為嘉賓的韓國人氣女團 ILLIT 成員 Moka 與 Wonhee 驚喜合體。不僅合跳了AKB的經典曲目〈Heavy Rotation〉連近期洗腦神曲〈Not Cute Anymore〉也沒放過。而看到偶像與 AKB 傳奇成員 前田敦子、大島優子同台，也讓 ILLIT 粉絲們感到超激動。

值得一提的是，現年 21 歲的 Moka 過去曾在節目中透露，小時候寫過的人生志願之一就是「加入AKB48」，如今在最重要的年末舞台上與童年偶像同框，完全就像是夢想成真的一刻。

ILLIT 與 AKB48 在《NHK 紅白歌合戰》後台夢幻聯動，讓兩方粉絲都超激動。（圖／IG：akb48、illit_official）





