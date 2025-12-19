影／歌聲傳祝福、醫療送關懷 二林基督教醫院門診洋溢聖誕暖流

▲2025向日葵的祝福 聖誕愛在門診暨健康宣講活動。（圖／二林基督教醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】在充滿希望與愛的聖誕節前夕，二林基督教醫院於今（19）日上午在醫療大樓一樓大廳，溫馨舉辦「2025向日葵的祝福 聖誕愛在門診暨健康宣講活動」。活動結合聖誕節慶氛圍與健康教育宣導，讓前來就醫的民眾、陪病家屬及院內同仁，在門診空間中感受節日祝福與醫療關懷的溫度。

活動由竹塘教會「向日葵學園」學生帶來活潑溫馨的聖誕唱跳表演揭開序幕。孩子們以純真的歌聲與可愛舞步，演唱多首聖誕樂曲，傳遞祝福與喜悅，也為忙碌的門診大廳注入歡樂氣氛。許多民眾在等候看診的同時駐足欣賞，臉上露出笑容，現場充滿溫暖與感動。

▲劉瀚徽醫師也特別分享：「很多疾病不是突然發生，而是長期忽略生活細節累積而來，預防其實就是最好的治療。」（圖／二林基督教醫院提供）

為迎接聖誕佳節，二林基督教醫院特別用心布置活動現場，聖誕樹、鈴鐺與燈飾交織出濃厚的節慶氛圍，象徵光明、平安與希望。醫護人員、病患及家屬齊聚一堂，共度一段難得的門診聖誕時光，也讓醫院空間多了一份人情味與溫度。

▲竹塘教會「向日葵學園」學生為護理之家阿公阿嬤們吹奏聖誕樂曲。（圖／二林基督教醫院提供）

除了門診音樂祝福外，向日葵學園學生也特別前往二林基督教醫院附設護理之家，為住民們帶來聖誕詩歌與歡唱表演，親切地向長輩們獻上祝福，齊聲祝賀「聖誕快樂」。孩子們溫暖的歌聲與真誠互動，讓護理之家充滿笑聲與感動，長輩們也在音樂陪伴中感受到節日的喜悅與關懷。

活動另一重點為健康宣講，由腎臟科劉瀚徽醫師進行「如何預防尿路感染」專題分享。劉醫師指出，尿路感染是臨床常見卻容易被忽視的健康問題，若反覆發作，可能影響生活品質，甚至對腎臟功能造成負擔。他以淺顯易懂的方式，說明尿路感染的成因、好發族群與日常預防重點，提醒民眾從生活細節做起，守護自身健康。

劉瀚徽醫師也特別分享：「很多疾病不是突然發生，而是長期忽略生活細節累積而來，預防其實就是最好的治療。」他提醒民眾，平時應養成多喝水、不憋尿、注意個人衛生的習慣，並在出現不適症狀時及早就醫，才能有效降低感染風險。

趙約翰牧師表示：「醫療不只是治療身體的疾病，更要照顧人心的需要。」透過在門診與護理之家舉辦聖誕活動與健康宣講，希望讓不同年齡層的民眾，都能在醫療照護中感受到被關懷與被祝福的力量，讓醫院成為社區中最溫暖、最值得信賴的健康夥伴。

二林基督教醫院指出，聖誕節是一個分享愛與希望的季節，透過「向日葵的祝福 聖誕愛在門診」活動，不僅傳遞節日喜悅，也深化健康教育與長者關懷。未來，醫院將持續結合節慶活動與專業醫療，走入社區、貼近民眾，陪伴鄉親共同打造更健康、更有溫度的生活。