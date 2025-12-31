(影) 歐洲不忍了！非法移民成公敵 瑞典立法清場、西班牙民眾動手趕人

在瑞典，非法移民議題已進一步延伸至文化與宗教層面。副首相艾芭·布施此前就曾公開主張，在所有公共場所禁止穿戴罩袍與面紗，直言「伊斯蘭教必須適應瑞典，而不是相反」。 圖:翻攝自X帳號@realMaalouf

[Newtalk新聞] 歐洲多國近年面臨非法移民問題升溫，瑞典與西班牙近期接連出現政策與民間層面的強硬回應，引發國際社會高度關注。從政府立法收緊、擴大警權，到民眾自行驅逐非法佔房者，非法移民已成為歐洲政治與社會衝突的核心議題。

長年被視為人道主義典範的瑞典，近年政策急速轉向。政府已大幅下修難民接收配額，從每年 5,000 人削減至最多 900 人，並同步強化遣返與居留審查制度。多項新提案更明確將「非法居留」、「社會不當行為」與犯罪風險連結，成為撤銷居留或公民身分的依據之一。

瑞典政府同時推動更具威嚴性的治安政策，包括設立「攔截搜查區」，允許警方在特定地區不需具體事證即可臨檢與搜身，並提高對侮辱警察行為的刑責。官方理由直指，幫派犯罪與非法移民高度集中於部分移民社區，必須「果斷處理」。

此外，政府已編列高達 2.69 億美元作為「自願返國補助」，自明年起，非法或臨時居留者若同意返回原籍國，最高可獲得 35 萬瑞典克朗（約 119 萬新台幣）。反對者批評此舉形同「花錢清場」，但執政陣營則強調，這是降低非法移民規模、恢復社會秩序的必要手段。

自 2022 年中右翼政府上台後，極右翼瑞典民主黨（SD）雖未入閣，卻實際主導移民與治安政策走向。該黨長期主張，非法移民是犯罪、福利負擔與社會撕裂的根源，其論述已逐漸被主流政黨採納。

學者指出，瑞典政治已出現明顯「右移」，過去被視為激進的主張，如限制庇護、強化遣返、要求同化，如今已成政策常態。首相克里斯特鬆日前更首度在瑞典民主黨全代會上致詞，公開肯定雙方合作「改變瑞典航向」。

非法移民問題在西班牙亦持續升溫。近日，西班牙特內里費島發生一起震撼社會的事件，一群自稱「愛國者」的民眾強行闖入一處公寓，將非法佔房的北非移民驅逐出境，並將房屋歸還給年邁的合法屋主。

相關影片在網路瘋傳，現場圍觀群眾歡呼叫好，反映當地對非法佔房與執法怠惰的高度不滿。據了解，警方此前曾拒絕介入該起佔房案件，成為民眾自行採取行動的導火線。

儘管這起事件可能加劇種族衝突和社會對立，但支持者認為，當國家無法有效處理非法移民與佔房問題時，民眾只剩「自救一途」。

在瑞典，非法移民議題已進一步延伸至文化與宗教層面。副首相艾芭·布施此前就曾公開主張，在所有公共場所禁止穿戴罩袍與面紗，直言「伊斯蘭教必須適應瑞典，而不是相反」。

她更表示，不願遵守瑞典價值觀的穆斯林「不應獲得庇護，應該離開」，相關言論被視為針對非法移民與拒絕同化者的明確警告。

