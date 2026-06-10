(影) 歐洲各國紛紛加強對烏援助 「這國」突然抽腿 宣布不再軍援烏克蘭

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[Newtalk新聞] 隨著美國川普政府不斷撤出對歐洲地區的軍事支持，越來越多歐洲國家開始加強自身軍備，並向烏克蘭提供軍事援助，協助抵禦來自俄羅斯的入侵。雖然大部分歐洲國家都支持對烏克蘭進行援助，烏克蘭總統澤連斯基也十分歡迎來自盟友們的支援，但近期卻有一個歐盟成員國突然宣布終止對基輔的武器供應，主張烏克蘭應該盡早與俄羅斯進行談判，極端的親俄表現也立即引發了網友們的懷疑。





白俄羅斯媒體《NEXTA》指出，保加利亞當局近期公開發布聲明，認為持續四年的俄烏戰爭「證明了俄羅斯無法在戰場上被擊敗」，呼籲烏克蘭與歐洲盟友停止與俄羅斯進行消耗戰的計畫，並取消了對烏克蘭的援助。與此同時，保加利亞國防部長迪米塔爾．斯托亞諾夫 ( Dimitar Stoyanov ) 也提出警告，強調不論歐洲國家累積了多少武器，「都只可能造成更多人命的傷亡，是時候該回到談判桌前了」。

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澤連斯基對盟友們提供的一系列支持表示感謝，認為只有歐洲國家加強對俄羅斯的制裁，才可能真正結束這場持續超過四年的戰爭。 圖：翻攝自 @NiKiTa_32156 X 帳號





雖然保加利亞在俄烏事務中展現出明顯的親俄態度，但包含芬蘭、挪威、拉脫維亞與德國在內的多個歐洲國家仍不斷加強對烏克蘭的援助，部分國家甚至與基輔簽訂協議，共同推動在防空導彈、無人機等領域的合作，準備建立歐洲專用的反導與防禦系統。





另一方面，德國宣布將另外撥款 3 億歐元，協助烏克蘭採購彈藥，試圖透過相關舉動展現對烏克蘭的支持態度。德國國防部長鮑里斯．皮斯托利烏斯 ( Boris Pistorius ) 表示，德國將透過該筆支出向烏克蘭提供 5 萬枚遠程火箭彈，並承諾與烏克蘭就防空、遠程火力以及無人機等領域展開戰略合作，「畢竟這些東西都是烏克蘭在當前的戰爭局勢中，最需要的物資與戰力」。





德國國防部長皮斯托利烏斯。 圖：翻攝自 X @nexta_tv





針對歐洲各國的積極援助，澤連斯基在結束烏克蘭－北歐－波羅的海峰會後，透過 X 發布公開貼文，向盟友們表示感謝。澤連斯基指出，在歐洲夥伴不斷加強對俄制裁的背景下，烏克蘭已經逐漸接近結束戰爭的這個目標，「只有持續向俄羅斯施壓，才可能為這場戰爭劃下句點」。





同時，澤連斯基也提議，認為歐洲國家可以利用俄羅斯富豪羅曼．阿布拉莫維奇遭到凍結的資產，協助基輔採購美國的防空武器。澤連斯基稱，雖然每一枚防空導彈的成本都高達 3 、 4 百萬美元，「但我們有權力使用被凍結的俄羅斯資產，因為他們發動了戰爭」。





澤連斯基也提議用俄羅斯富豪阿布拉莫維奇被凍結的資產，為烏克蘭採購防空武器，抵禦來自俄羅斯的威脅。 請輸入來源





澤連斯基也提出警告，認為如果失去烏克蘭的保護，歐洲國家就很可能不具備保障自身安全的能力，「這也是為甚麼我們認為烏克蘭必須加入北約，與盟友們共同應對俄羅斯威脅的主要原因」。





另一方面，歐盟委員會也於當地時間 9 日提出一項新決議，禁止所有參與烏克蘭戰爭的人員進入歐盟，並可能將該協議納入對俄羅斯的制裁方案之一，阻止俄羅斯透過西方國家取得關鍵技術或零組件。《NEXTA》也認為，針對俄羅斯的抵制很可能納入新的制裁方案中，進一步增加對俄羅斯施加的壓力。

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