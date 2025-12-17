(影) 歐洲提挺烏新和平方案! 烏軍維持80萬人 德給響尾蛇飛彈 多國送軍火

[Newtalk新聞] 近期各國針對俄烏戰爭的和平談判以及戰後打算頻繁協商，但進展仍有限。據《路透社》報導，澤連斯基與歐洲領導人在柏林會晤後，歐洲方面提交了美國對烏克蘭和平計畫的修改版本，其主張放寬對烏克蘭武裝部隊的限制，美國希望將戰後烏克蘭軍力上限為 60 萬人，歐洲則認為應在 80 萬人。





至於戰後領土上，歐洲要求以接觸線為基準進行談判，但美國可接受將部分地區直接納入俄羅斯領土。烏克蘭最在意的安全保障方面，美國《有線電視新聞網》（CNN）指出協議提到多國部隊可在烏克蘭行動，並允許加入歐盟，建立一個由美國主導的停火監督機制以提供保障，但未言明具體做法。

協議中表示北約將作為「有力的威攝」，不再主張烏克蘭加入。圖：翻攝自 X《MilitaryNewsUA》





整起協議的一大重點仍在如何運用被凍結的俄羅斯資產上。歐洲協議主張烏克蘭將獲得全面重建與財務補償，包括透過俄羅斯主權資產，這些資產將繼續凍結，直到俄羅斯賠償烏克蘭損失。美國則打算將俄羅斯資產投資在重建基金上，自己還要抽 50% 利潤。





戰場上，各國也通過了新一批軍援。據捷克將於 2026 年提供約 76 萬發砲彈的資金、荷蘭撥款 2.5 億歐元購買 F-16 彈藥、加拿大提供 3,600 萬美元無人機經費、德國則從庫存轉交部分響尾蛇飛彈。

