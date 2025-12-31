(影) 歐洲核警報響起！ 榛果樹高超音速導彈現身白俄 普丁嗆「無法攔截」

[Newtalk新聞] 俄羅斯 30 日發布官方影片，宣布已在親密盟友白俄羅斯部署「奧列什尼克」( 榛果樹 ) 高超音速導彈系統，該系統可攜帶核彈頭，旨在增強莫斯科在戰爭爆發時對歐洲目標的打擊能力。





俄羅斯國家通訊社塔斯社指出，這是國防部首次公開展示「奧列什尼克」移動導彈系統。俄羅斯總統普丁表示，該導彈速度超過音速 10 倍，因此無法攔截。





據報導，這批導彈已部署在接壤烏克蘭及北約成員國波蘭、立陶宛和拉脫維亞的地區。分析人士指出，這一部署正值東西方因俄烏戰爭關係高度緊張之際，也將使俄羅斯核導彈在任何衝突中更快抵達歐洲目標。

俄羅斯「榛果樹」中程彈道導彈。 圖：翻攝自 騰訊網 墨甲戰刃





部分西方專家表示，克里姆林宮越來越依賴核武威懾，意在阻止北約向烏克蘭提供能打擊俄羅斯境內縱深的武器。美國兩名研究人員則根據衛星影像指出，莫斯科可能在白俄羅斯東部前空軍基地部署飛彈及其移動發射裝置。





俄羅斯與白俄羅斯國防部發布的影片未透露具體位置，但畫面中可見，移動發射車沿林間道路行駛，操作人員以網具偽裝系統，一名俄羅斯高級軍官向部隊宣布導彈已投入戰鬥任務，並介紹常規訓練及偵察程序。





俄羅斯與白俄羅斯國防部發布的影片未透露 榛果樹導彈具體位置，但畫面中可見，移動發射車沿林間道路行駛。 圖:翻攝自影片





據悉，2024 年 11 月，莫斯科曾在烏克蘭使用「奧列什尼克」進行常規武器攻擊。普丁曾指出，即便搭載常規彈頭，該導彈破壞力仍堪比核武器，射程可達 5,500 公里，可打擊歐洲甚至美國西部目標。





不過，部分西方官員對該導彈性能持保留態度，一名美國官員曾表示，「奧列什尼克」尚不被視為戰場決勝武器。





白俄羅斯總統盧卡申科為普丁堅定盟友，他亦曾允許俄軍於 2022 年 2 月利用白俄羅斯進入烏克蘭，但未派遣本國部隊與俄軍並肩作戰。此次部署僅涉及不超過十餘名「奧列什尼克」特種部隊，盧卡申科表示，此舉是回應他所稱的西方對手咄咄逼人行動。

