(影) 歐洲與俄衝突升溫! 俄共領導人狠嗆：若有必要 可第四度攻佔柏林

[Newtalk新聞] 俄羅斯近日與歐洲安全局勢再度升溫。從北約在芬蘭邊境展開大規模軍演、波蘭高層警告國家「已進入戰前階段」，到俄羅斯持續進行核威脅；與此同時，俄羅斯共產黨領導人久加諾夫（Gennady Zyuganov）竟對歐洲放話表示：「我們已三度攻佔柏林，如有必要，將第四次攻下它。」引起國際譁然。而德國國防部長近日才說，德國可能將在 2028 年與俄羅斯開戰。





波蘭參謀總長庫庫拉（Wiesław Kukuła）則直言，波蘭正處於「戰前階段」，俄羅斯已開始透過虛假訊息、政治滲透與網攻等方式破壞波蘭民心，為未來可能的侵略鋪路。

廣告 廣告





波蘭參謀總長庫庫拉（Wiesław Kukuła）。 圖：翻攝自 X





距俄羅斯邊境僅百公里的芬蘭羅瓦亞爾維訓練場，近期則聚集 2200 名北約官兵與 500 件重裝備，進行冬季砲兵演訓。芬蘭同時將重砲部署更靠近邊界，被俄方隨即批評「赤裸裸挑釁」。





美軍 B-52 轟炸機也連日飛越波羅的海沿岸，航線逼近芬蘭與俄羅斯邊界，北約稱此為例行訓練，但俄軍已派出戰艦至德國菲馬恩島一帶監控，讓美俄雙方軍事互動更加敏感。





芬蘭羅瓦亞爾維訓練場近期聚集 2200 名北約官兵與 500 件重裝備，進行冬季砲兵演訓。 圖：翻攝自 X





與久加諾夫的放話相互呼應的，是俄羅斯知名政治學者卡拉加諾夫（Sergey Karaganov）的最新訪談。訪談中，他接連拋出震撼言論：「歐洲已需『重新學會害怕戰爭』」、「核戰將使多數歐洲國家成廢土」、「歐洲的一些領導人是『鬣狗腦袋』」、「德國若挑釁，德國將永遠不復存在」、「當前的歐洲是撒旦的造物，是一場聖戰」。





他的訪談內容在俄羅斯政界中被大量引用，面對俄羅斯威脅，歐盟防務官員庫比柳斯（Andrius Kubilius）透露，一旦俄烏戰爭停火，擁有最前線實戰經驗的烏軍，可能會被部署到歐盟東部邊界，以強化對俄威懾力。





美國 B-52 轟炸戰鬥機。 圖：翻攝自 X

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 烏第59旅成功收復新巴甫洛夫卡! 俄突破企圖挫敗 15人遭擊斃2被俘

德防長稱2028與俄開戰! 俄回擊 : 明顯納粹化 揭露誰才是侵略者