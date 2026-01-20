影/歐洲警戒格陵蘭被拿走！帥化民：川普在「家暴」自己盟友

美國總統川普為奪取格陵蘭與歐洲8國槓上，法、德、英等在丹麥請求下派兵登陸格陵蘭島，退將帥化民認為，此舉並非「軍事行動」或「軍演」，而是一場高度政治化的姿態展現。

退將帥化民。（圖／翻攝《國際直球對決》）

帥化民在中天節目《國際直球對決》表示，這次前往格陵蘭約49名人員，並非實質作戰部隊，而更接近「前哨評估」或「地形勘察」角色，「格陵蘭是一片極端嚴酷的冰原，將來如果真的要介入，在哪裡立足？基地怎麼建？這些都要先看清楚。」他表示，「至少這8個國家要先搞清楚，我們來這裡是要做什麼，未來能做什麼。」

廣告 廣告

帥化民指出，軍事層面上，歐洲也明白自身限制，「你就算派兵，沒有基地，1、2年也建不起來，戰力更不可能與美國抗衡。」他表示，「美國在格陵蘭本來就已有基地、雷達、飛彈系統，甚至地下設施，對美國本土防禦並不存在實質缺口。」帥化民直言，北約的凝聚力正遭遇前所未有的挑戰，「美國是北約的創始者與主導者，現在卻對丹麥這樣的盟友施壓，這不就像是『家暴』嗎？」

延伸閱讀

台積電持續投資台灣 嘉義先進封測七廠1/22首度公開

台灣優勢流失？ 郭正亮揭1事被忽悠：2028會很明顯

陸晶圓代工報價看漲！機構：先進製程產能缺口恐逾百萬片