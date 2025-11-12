影／歐陽妮妮自爆想盡快生2胎 張書豪尬笑回應：再說
[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤
歐陽妮妮在今年1月生了兒子「睦睦」之後，近日她在社群平台上分享了與張書豪的夫妻相處問答影片，影片中她透露自己一直有個女兒夢，並且因為自己跟兩個妹妹年齡上相差較大，因此希望能盡快生二胎，但張書豪卻持反對意見，妮妮說張書豪是怕她太辛苦，因此不希望這麼快有二胎，但她仍表示「不過現在這個計劃就是先暫停，反正我會再想辦法戰勝的」，並詢問一旁的張書豪意見，只見張書豪露出尷尬笑容回應她「再說」。
