(影) 歐14國聯合加強打擊俄「影子艦隊」! 「這個國家」挨批是破口.....

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿四年，雙方目前仍在前線地區進行激烈的交戰。為了負擔昂貴的戰爭開銷，俄羅斯近年持續透過「影子艦隊」油輪進行石油的裝載、販售，但相關行為已引發國際社會的廣泛關注。近期有多個歐洲國家共同連署，宣布將針對滿足特定條件的油輪實施強制扣押，在打擊俄國能源產業的同時，切斷俄軍的資金來源。





X 推主「MAKS 25」指出，比利時、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、冰島、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、挪威、波蘭、瑞典與英國近期聯合簽署共同聲明，宣稱將針對在波羅的海海域航行的「影子艦隊」油輪發起扣押行動，對俄羅斯的能源出口產業進行打擊。

該聲明表示，更改註冊國旗、關閉應答器或是缺少必要文件的油輪在波羅的海航行時，將被視為「無國籍船舶」，強調歐洲國家將依據歐盟的法律與《聯合國海洋法公約》，針對違反上述規範的油輪實施扣押並逮捕船上成員，且不會承擔任何法律的後果。





美國持續加大對俄羅斯與委內瑞拉石油運輸網絡的打擊力度。美軍近日在加勒比海再度出手，成功扣押第五艘涉嫌違反制裁的油輪，進一步升高美俄之間的緊張態勢。 圖:翻攝自X帳號@Globalsurv





X 推主「Ukraine Battle Map」也支持歐洲國家打擊俄羅斯「影子艦隊」油輪，呼籲歐洲國家不要只發布聲明，還要採取實際行動。「所有俄羅斯的油輪都應該被直接扣押，不論他們是否更換註冊國的國旗」。





除了海運出口即將遭受衝擊外，負責輸出石油的俄羅斯陸上石油管道也在俄軍的攻擊行動中遭到重創。X 推主「NiKITa」表示，近期俄軍在對烏克蘭的利沃夫進行轟炸時，意外破壞了向匈牙利、斯洛伐克等歐洲國家輸送原油的「友誼」石油管道，中斷了俄羅斯向上述國家出口能源的能力。





美國財政部長貝森特。 圖：翻攝自騰訊網





雖然歐洲國家宣布將加強針對俄羅斯透過「影子艦隊」出口石油的能力，但俄羅斯仍可能透過轉口貿易的方式，繼續向歐洲國家出口廉價石油。X 推主「rainbow7852」指出，美國財政部長貝森特近期出席電視節目時表示，美國日前針對印度進口俄羅斯石油的行為，對印度加徵了 25% 的關稅，「但歐洲國家卻在上周與印度簽署了貿易協定」。





貝森特稱，在印歐貿易協定敲定後，俄羅斯可以透過向印度出口原油、在印度境內提煉的方式，將完成的石油產品轉向銷往歐洲國家。「雖然他們宣稱將加強支持烏克蘭、抵制俄羅斯的能源產品，但他們仍會繼續掏錢，資助這場『針對自己的戰爭』」。

