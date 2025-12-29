(影)「正義使命」環台軍演影片首曝光! 中國海警同步開展金馬巡查威脅

[Newtalk新聞] 中國解放軍東部站區今日( 29 日)發起「正義使命-2025 」環台軍演，計畫在 30 日針對台灣周邊的 5 個海域與空域範圍進行實彈射擊，加強對台灣的軍事威懾。解放軍也公開演習相關影片，宣傳此次的演習活動。與此同時，中國海警局東海分局也宣布派遣艦艇編隊，前往馬祖、烏丘附近海域活動，並展開綜合執法巡查。





《騰訊網》軍事專欄作者「海客軍事」發布影片指出，解放軍東部戰區今日透過發言人發布聲明，宣布實施「正義使命-2025 」環台軍演，派遣包含驅逐艦、護衛艦、殲擊機與轟炸機等多項軍備前往台灣周邊海域，開展對海突擊、空域制空、搜潛反潛等多個項目的演練。「海客軍事」稱，解放軍透過此次的演習活動，對東部戰區部隊的海空協同、精準尋殲能力進行檢驗，

解放軍東部戰區也發布演習現場影片《進逼、奪權、阻逃》，展示此次演習活動的各種畫面。東部戰區表示，解放軍將透過一系列的軍事演習活動，模擬圍島進逼、奪取制權、精準尋殲等作戰策略，令台灣當局「插翅難逃」，進一步提升對台灣的施壓力度。





與此同時，中國《央視新聞》發布報導稱，中國海警局也藉著此次解放軍環台軍演的機會，針對台灣周邊海域發起綜合執法巡查活動。中國海警局東海分局發言人朱安慶表示，自 29 日起，福建海警將組織艦艇編隊，依據「一個中國」原則依法管控台灣與周邊附屬島嶼，針對台灣周邊海域以及馬祖、烏秋等地開展活動，呼應解放軍的「正義使命-2025 」。





對此，我國防部表示，對防衛台海安全決不懈怠，不容解放軍侵略台灣領土。

