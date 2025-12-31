（影）「正義使命」軍演草草收場了? 海巡署：只剩少數船隻 「應已結束」

[Newtalk新聞] 中國近日發起「正義使命-2025」圍台軍演，讓台海局勢急速緊張。而據多個 X 帳號發布消息指稱，中國解放軍昨（30）日在台灣周邊進行實彈演訓，並有飛彈落入台灣附近海域，演練內容疑似涉及對台全面封鎖，引發高度關注。





X帳號「量子·王文哈哈」聲稱，中方在台灣周邊發射實彈飛彈，並同步出動軍艦與戰機圍台。該帳號同時指出，台灣方面首次在「實戰級」軍事演習中出動美製 M1A2「艾布拉姆斯」主戰坦克，準備隨時反制。

美軍「艾布拉姆斯」主戰坦克。 圖：Ministry of National Defence of Poland.





另有X帳號「新·二七部隊 軍事雜談」披露，中國解放軍海軍 052D 型飛彈驅逐艦「烏魯木齊號」（舷號118）指控台灣海軍成功級巡防艦「班超號」（PFG2-1106）開啟火控雷達進行瞄準。該帳號轉述說法稱，事件起因為中方軍艦試圖接近甚至越過台灣 24 海浬線，遭台灣方面以火控雷達進行防禦性警告。而台灣海軍參謀長對此回應指出，相關作為屬於「必要防禦警告措施」，當外國軍艦企圖進入 24 海浬範圍時，台灣依規定採取對應行動，並非主動挑釁。





中國解放軍海軍052D型飛彈驅逐艦「烏魯木齊號」（舷號118）指控台灣海軍成功級巡防艦「班超號」（PFG2-1106）開啟火控雷達進行瞄準。 圖：翻攝自 X





隨後，X帳號「新·二七部隊 軍事雜談」再引述台灣區域安全相關通報指出，海巡署表示，中國軍艦與海警船已陸續撤離台灣周邊海域。海巡署副署長謝慶欽也表示，共艦與海警船雖仍有少數在 24 海浬線外活動，但整體觀察顯示，中方軍事演習「應已結束」。





在相關訊息於網路流傳後，也引發部分網友熱議，有人認為演習結束得相當倉促，「怎麼不小丑跳久一點」、「中國財政吃緊，多停留一天就多燒一天錢」。

