影／步台灣藝人後塵？日本歌手美依禮芽 公開表態：永遠支持一個中國！





[FTNN新聞網]影音中心／朱瑪琳

日本首相高市早苗日前的「台灣有事」論觸發中日兩國關係危機，進而導致在中國發展的日本藝人也不得不做出政治表態，18日，日本歌手美依禮芽在微博發文表態：「中國對我而言就是我的第二個故鄉，中國的朋友都是我珍視的家人，我永遠支持一個中國。」。

美依禮芽表態愛中國。（圖／微博：MARiA_GARNiDELiA）

美依禮芽（MARiA）本名水橋舞，出生於日本茨城縣土浦市，曾是日本男女雙人音樂組合GARNiDELiA成員，目前以個人活動為主，代表作《極樂淨土》、《桃源戀歌》，在中國暴紅後參與中國綜藝《乘風破浪的姐姐》，並多次表達對中國的喜愛。

