(影) 武裝人員登船畫面曝！川普證實查扣委內瑞拉油輪 馬杜洛政府怒轟「海盜行為」

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）昨（10）日證實，美軍已在委內瑞拉海岸附近查扣了一艘大型油輪，並稱是美國有史以來查扣過「最大的一艘油輪」。





據《CNN》報導，川普在公開場合對此行動並未提供詳細解釋，僅表示查扣是「出於非常好的理由」。當被問及船上運載的石油將如何處理時，他簡短回答：「我想我們會留下來。」





隨後，司法部長邦迪（Pam Bondi）在 X 發布了一段影片，畫面顯示武裝人員從直升機上垂降至油輪甲板，持槍進行控制。邦迪表示，聯邦調查局（FBI）、國土安全調查局（HSI）和美國海岸警衛隊在「戰爭部（Department of War）」的支持下，對一艘「被用於運送來自委內瑞拉和伊朗受制裁石油的原油油輪」執行了查扣令。

邦迪指出：「多年來，這艘油輪因參與支持外國恐怖組織的非法石油運輸網絡，而受到美國制裁。這次在委內瑞拉海岸外完成的查扣行動，是在安全的情況下進行，我們與國土安全部的調查仍在繼續，以阻止受制裁石油的運輸。」





據《CNN》報導，一位美國高級官員透露，這艘名為「Skipper」的油輪原定駛往古巴，最終目的地，是經由古巴賣家轉運至亞洲，在國際水域航行時遭查扣，而據説法，查扣過程順利，美方人員和船員均無傷亡。該官員確認船上運載的是委內瑞拉原油，且該油輪過去曾與伊朗石油有關聯，聯邦法官也因此頒發了查扣令。





報導引述這位官員透露，由於美國持續對委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓，未來幾周可能會有更多查扣行動。





對此，委內瑞拉政府昨日也發表聲明，強烈譴責此次查扣是「國際海盜行為」。委內瑞拉在聲明中表示：「在這些情況下，對委內瑞拉長期侵略的真正原因終於被揭露。這與無關移民，無關毒品販運、無關民主、無關人權。這一切，從來都只關乎我們的自然財富、我們的石油、我們的能源，及專屬於委內瑞拉人民的資源。」委內瑞拉表示，將向所有現有的國際組織提出上訴。





此前，美國對委內瑞拉的打擊行動，包括向加勒比海部署數千名軍隊和航空母艦打擊群、對涉嫌運毒船隻進行打擊，及對馬杜洛政權的反覆威脅。據報導，迄今為止，美軍在打擊涉嫌運毒船隻的行動中已造成 87 人死亡，摧毀了 23 艘船隻。





而古巴政府目前尚未對這艘運往該島的油輪被查扣事件做出回應。據報導，古巴目前正飽受數十年來最嚴重的停電困擾，其老化的能源基礎設施高度依賴盟友（如委內瑞拉、俄羅斯和墨西哥）提供的石油進口或捐贈。

