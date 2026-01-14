影/武陵農場急凍零下1.2度！ 望溪亭「白霧繚繞」美如仙境

台中武陵農場因輻射冷卻效應影響，清晨氣溫驟降至零下1.2度，汽車擋風玻璃結滿冰霜。當太陽升起後，望溪亭屋頂與周圍草地的霜氣遇熱昇華，陣陣白煙不斷往天空狂竄，搭配周圍樹木環繞，形成宛如人間仙境的夢幻景象，讓不少遊客驚呼連連。

望溪亭上的白霜被陽光蒸發，水氣蒸騰形成白色煙霧。（圖／ 武陵農場提供 ）

武陵農場副場長常方麒表示，農場在早上7時出現最低溫零下1.2度，場內因輻射冷卻效應形成霜凍，連停車場內的汽車玻璃都紛紛結出一層冰霜。當太陽升起後，這些霜化為水氣，望溪亭上的白霜逐漸蒸發，被風吹起一陣陣白色霧氣。

望溪亭屋頂與周圍草地的霜氣遇熱昇華，陣陣白煙不斷往天空狂竄。（圖／ 武陵農場提供 ）

常方麒補充說明，武陵農場冬季氣溫經常低到0度以下，不僅望溪亭會有結霜變白霧的現象，本月初也出現結合自動灑水系統，水滴凝結成冰珠或冰柱，經常形成「冰晶宮」美景，這些都是農場冬季限定景象。

汽車擋風玻璃結滿冰霜。（圖／ 武陵農場提供 ）

