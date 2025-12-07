影》武陵農場清晨0.2度低溫 藤花園「冰晶簾」美景再現

水霧瞬間在低溫中結凍，形成一串串晶瑩剔透的「冰晶簾」。（武陵農場提供／李京昇台中傳真）

受強烈輻射冷卻影響，武陵農場今日清晨再度出現冰晶美景。上午6時30分氣溫下探至0.2度，園區藤花園因啟動防凍澆灌系統，使水霧瞬間在低溫中結凍，形成一串串晶瑩剔透的「冰晶簾」，鐵網上亦掛滿冰柱，有如水晶宮的「補夢網」。就連地面花草也被薄冰包覆，宛如進入冰雪世界，景象夢幻，讓不少遊客大呼驚艷。

武陵農場人員表示，藤花園每年遇到低溫時都會啟動噴水設備以防植物受凍，特殊氣候條件下便會出現這種壯觀的冰封景象。今晨天色微亮時，冰晶在陽光照射下閃閃發亮，逐漸融化時還發出淅瀝雨聲，像極了下起一場透明細雨。

廣告 廣告

植物也被冰霜包覆。（武陵農場提供／李京昇台中傳真）

今日清晨不只藤花園成了「冰晶宮」，停車場車窗也布滿冰花，地面草皮冒出細緻冰霜，整座農場呈現唯美的冰封景觀。農場說，目前園內遊客尚未全面湧現，但預期消息傳出後，將吸引更多民眾上山追冰景。

武陵農場提醒，近日清晨氣溫偏低，前往賞景的遊客務必注意保暖，尤其早晚溫差大，建議穿著防風外套、帽子與手套，以免受寒。

更多中時新聞網報導

康康笑曝被徐懷鈺暗戀 藉come come傳情

白潤音《星廚》用日文上菜獲封阿潤師

長照扣除額增至18萬 今拚三讀