影／歲末送暖失智長輩 京美集團攜手切膚之愛溫馨過聖誕

▲京美集團多年不間斷關懷失智長輩，攜手企業送上溫暖。（圖／彰基切膚之愛基金會提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為迎接歲末佳節，切膚之愛基金會失智日照中心-高仁愛學苑舉辦溫馨聖誕活動，京美集團呂麗美董事長連續七年親臨關懷失智長輩，今年更邀集愛心企業一同參與，傳遞暖心祝福，感謝巧玲瓏服飾老闆娘林寶環、世界華人工商婦女企管協會台中市分會名譽會長吳禎妮、清境愛立家旅遊民宿執行長林凱婷及財團法人熱愛生命文教基金會執行長方嘉綺共襄盛舉，以行動支持長照公益，展現企業長年投入社會關懷的堅定力量。

廣告 廣告

多年前，呂董事長與切膚之愛基金會的失智長輩許下每年相聚的承諾，她的陪伴如家人般溫暖，深受長輩們珍視，今年也在繁忙行程中特地南下，再次陪伴長輩一同迎接佳節。長輩們以一曲「雲上的太陽」揭開活動序幕，並獻上親手製作的福杯滿溢~聖誕小蛋糕，感謝京美集團長期的支持。適逢聖誕佳節前夕，切膚之愛基金會詹執行長邀請呂董事長及貴賓們與長輩們一同演奏聖誕歡樂組曲，現場洋溢歡笑與感動。

▲貴賓們與失智長輩同歡共舞，呂董事長讚嘆長輩動作流暢有活力。（圖／彰基切膚之愛基金會提供）

貼心的呂董事長心繫長輩深怕大家受寒，特別準備循環衣贈予本會四間失智日照中心的服務對象，今日參加高仁愛學苑活動時，更進一步加碼發送每位長輩500元紅包，同時慷慨捐贈二十萬元，力挺彰化首家「24小時失智團體家屋」籌建計畫。長輩們又驚又喜，熱情回贈親手製作的甜點及幸福之花藝術作品，為感謝京美集團多年來的深情相伴與實際支持，詹執行長特代表基金會致贈感謝狀，向呂董事長表達最誠摯的敬意與謝意，讓長輩的生命在這份關懷中如花朵般綻放。

▲貴賓與長輩合奏聖誕曲，現場洋溢溫馨與歡樂氛圍。（圖／彰基切膚之愛基金會提供）

京美集團呂麗美董事長表示，今年是她第七年走進切膚之愛，雖然沒有任何合約或形式上的約定，但每年在聖誕節前夕渴望陪伴失智長輩的情懷，早已成為心中最重要的承諾，看到團隊長年用心照顧長輩，尤其是年輕世代投入長照工作的熱情與使命感，令她深受感動。每次來到切膚之愛，總被長輩努力生活、溫柔的模樣觸動，當活動第一首歌響起便忍不住落淚，未來也將持續邀請更多企業一同參與支持切膚之愛的事工，讓這份陪伴與關懷在台灣社會中延續。

切膚之愛基金會執行長詹麗珠博士表示，京美集團多年持續投入公益，已成為失智照護的重要支柱，連續七年從未間斷的陪伴，一起築愛，是公益路上的強大力量。本會也將持續推動失智照護與家庭支持，期盼更多企業加入，共同打造友善的失智照顧環境，讓愛在社區延續。切膚之愛目前正積極籌建複合型全人照護園區，彰化首家「24小時失智團體家屋」，提供溫暖與優質的照顧環境，打造失智一站式服務，一磚一瓦都需要社會大眾的支持，呼籲大家共同為失智家庭打造更安心的未來。=\