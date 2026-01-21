(影)歷史罕見！北極冷高壓橫掃北半球 俄羅斯驚見7層樓高雪坡

[Newtalk新聞] 近日北極圈冷空氣外洩，造成許多地方出現急凍天氣，除了造成台灣低溫外，還讓俄羅斯堪察加半島遭遇60年以來規模最大的冬季暴雪，連日降雪讓積雪達7層樓高，不僅癱瘓交通，許多民宅與高樓大廈也被埋進雪堆中。網路也流出許多暴雪畫面，掀起網路熱議，不少網友驚呼「誇張到以為是AI」。





前中央氣象局長鄭明典曾在19、20日表示，近日北極圈出現歷史罕見的超大冷高壓，可以說完全覆蓋整個西伯利亞地區，並持續往南外洩，導許多地方出現急凍天氣。像是蒙古出現零下40度以下低溫、東北亞有暴風雪、中國和韓國多地發布寒潮告警，最近台灣強烈冷氣團也和這波冷高壓有關係。

其中引起最多人討論的就是俄羅斯堪察加半島了。這次大雪是堪察加半島60年以來規模最大的冬季暴雪。綜合外媒報導，堪察加半島從今年1月初開始，因強烈寒流席捲該地區，連日降雪不僅導致多地城市、道路的積雪厚度深度逾2.5公尺，甚至高樓公寓室外牆，出現至少7層樓高的巨大雪坡，形成天然滑雪場。





俄羅斯7層樓雪坡照也在網路上瘋傳，嚇人程度讓不少人以為是AI，不過事後有當地媒體和居民陸續在社群媒體分享「暴雪日常」，像是徒手挖開家門口的雪牆、從雪堆開闢出可行走的道路、利用器具挖找被數公尺厚雪山掩埋住的汽車，甚至爬上雪堆與紅綠燈合影一起合影等，網友才相信照片的畫面是真的。

