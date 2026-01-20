影/殘忍！屏東男持刀闖莊園偷4隻金剛鸚鵡 虐殺棄水溝

屏東一名33歲張男因嫌太吵竟持刀擅闖進長治鄉某莊園，偷走4隻金剛鸚鵡，隨後將其虐殺丟棄大排水溝。警方接獲報案後，隨即調閱周邊監視器畫面，將嫌犯查緝到案，訊後依侵入住宅、毀損及恐嚇等罪嫌，移送地檢署偵辦。

金剛鸚鵡遭 虐殺丟棄 。（圖／警方提供）

張男擅闖民宅偷走金剛鸚鵡。（圖／警方提供）

屏東警分局於19日接獲民眾報案，指稱有人未經同意侵入他人土地，並惡意殺害被害人所飼養之鸚鵡。警方獲報後立即展開調查，隨即調閱周邊監視器畫面，迅速鎖定涉案對象（張男、33歲），並即刻將其查緝到案。

警方於案發現場查扣涉案人遺留之刀具1把。全案初步調查，涉案人行為已涉嫌侵入住宅、毀損及恐嚇等罪嫌，依法移送偵辦；另有關殺害動物部分，警方亦依動物保護法相關規定通報主管機關辦理。

員警逮捕嫌犯張男送辦。（圖／警方提供）

據悉，飼主於2010年進口4隻鸚鵡，全被殘忍殺害，嫌犯到案說明更辯「只是把鸚鵡放飛」，但4隻都被虐殺。事後嫌犯也被起底是問題人物，是附近佛具店老闆兒子，目前還在假釋中。飼主也痛批，金剛鸚鵡是很聰明的動物，竟就這樣被虐死，真的太可惡。

警方呼籲，民眾如遇糾紛應循理性、合法管道處理，切勿因一時情緒失控而觸犯刑責。警方對於任何違法行為，均將秉持依法行政立場，嚴正究辦，以維護社會秩序與民眾安全。

屏東長治一處私人莊園遭入侵偷走4隻金剛鸚鵡。（圖／中天新聞）

鸚鵡。（圖／中天新聞）

