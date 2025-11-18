影》殲-35、空警-600起降 福建號首次海上實兵訓練畫面曝

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

大陸海軍福建號航母5日入列服役，正式邁入「三航母」（遼寧號、山東號、福建號）時代，引起外界高度關注，而在今（18）日，大陸《央視》上傳福建號入列後，首次海上實兵訓練的影片，當中出現大量殲-15、殲-35戰機，以及空警-600空中預警機等艦載機起降的畫面。

根據《新華社》日前報導，福建艦入列服役授旗儀式於5日下午4點半舉行，共軍2000餘人參加，大陸國家主席習近平將共軍「八一軍旗」授予福建號艦長、政治委員，並在儀式後登艦聽取工作匯報。習近平在甲板察看裝備設施、與飛行員交流、觀看彈射放飛流程演示；在艦島登上塔台，了解飛行指揮和起降運行，並在航泊日誌簽名，他勉勵官兵，不斷提升專業技能和打仗本領，為福建號戰鬥力建設貢獻力量。

大陸《央視軍事》YouTube頻道「軍迷天下」今天上傳福建號入列後首次海上實兵訓練的影片，當中可以看到該艦甲板上出現殲-15、殲-35戰機，以及空警-600空中預警機等艦載機，片中首先出現空警-600彈射起飛畫面，接著是殲-35起飛、殲-15DT降落和起飛的畫面，整部影片的片長約有5分鐘。

