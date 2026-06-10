(影)殷瑋槓議員喊「人民是我老闆」他諷：蔣萬安看起來像基層！歡迎殷市長正式上位！

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安9日赴議會總質詢，民進黨台北市議員何孟樺詢問無菸城市稽查人力，研考會主委殷瑋直接幫蔣萬安搶答，聲稱「我不是高層，我本身就是基層」，還喊出「人民是我的老闆」，回嗆要何孟樺「一起來稽查」，雙方爆發激烈口角，市議員王閔生忍不住開嗆「主委，你要和我們議會對抗是不是？」。對此，政治工作者周軒嘲諷，蔣萬安看起來像基層，「歡迎殷市長正式上位！」





何孟樺質詢時提及無菸城市稽查問題，建議因現在人力不夠，公務員經常要加班到晚上11點，可以讓殷瑋帶著發言人團隊一起去跟大家排班稽查，不過蔣萬安還沒回答，一旁的殷瑋就開嗆，「邀請議員一起來，不知道議員有沒有去過？」何孟樺回批，「這也是你公務員的職責，不要只會讓基層待到11點」，殷瑋反擊，「我不是高層，我是基層，你如果是一樣的態度，那我邀請你一起去現場宣導」。

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何孟樺痛批，「我不是要你回答，我要市長裁決，誰是你老闆？」殷瑋又反嗆，「人民是我老闆…議員我再說一次，人民是我老闆」，還說，剛剛市長講那麼清楚，「妳還要他裁決什麼？」





對此，周軒今（10）日發文直言，旁邊的蔣萬安完全沒有任何反應，就是當個觀眾，讓他想起小時候，班上一群人在討論下課要不要去學校後山鬧鬼的地方探險「走啊，晚上後山見啊，上次約你都放鳥，是不是不敢啊？」、「誰不敢啊？你自己才孬吧？來啊走啊，不來的是小狗」大概就是這樣，殷瑋的表現，就是國中生互嗆的程度，而台北市政府現在看起來家裡沒大人了，剩下殷瑋。





周軒嘲諷，殷瑋成功的讓站在他一旁的蔣萬安看起來像基層了，「這或許是他的選戰策略吧」；殷瑋上來護航，瘋狂抬槓，「讓我們歡迎殷市長正式上位！」

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