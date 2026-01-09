(影) 每人發「7 美元」平亂? 伊朗示威蔓延 第三大城也淪陷 傳高官相繼潛逃

[Newtalk新聞] 伊朗近期爆發大規模反政府示威遊行，大批民眾上街抗議，反對最高領袖阿里．哈梅內伊 ( Ali Khamenei ) 的統治。面對民眾強烈的不滿情緒，伊朗政府近期宣布將發放額外的「7 美元補貼」，試圖透過相關政策拉攏民心。就在此時，網路上開始流傳伊朗高級官員準備展開逃亡並轉移資金，以及美軍特種部隊正被陸續部署到中東地區的消息，相關情報也引發國際輿論的高度關注。





X 推主「Inty News」指出，伊朗民眾的反政府示威遊行目前已經蔓延至該國多個城市，憤怒的民眾甚至縱火焚燒了伊朗中央電視台位於伊斯法罕市內的大樓，藉此表達對政府的不滿。與此同時，X 推主「NSTRIKE」也補充稱，在示威民眾的努力下，擁有 340 萬人口的伊朗大三大城市馬什哈德已經脫離了當局的控制，許多網友也期盼著這股反對哈梅內伊政權的勢力能席捲首都德黑蘭，為伊朗人民帶來新的希望。

伊朗抗議民眾焚毀精神領袖哈梅內伊照片。 圖：翻攝自@Wangwenhaha0518





另外，X 推主「以色列戰爭」表示，伊朗西南部的石油加工重鎮阿巴丹也爆發大規模示威遊行，位於伊朗南部的數個海灣城市出現「地方自衛武裝組織」，甚至連受宗教規範約束的伊朗女性也加入了示威遊行的隊伍，民眾對政府的不滿情緒正持續升溫。





針對國內各地接連爆發的抗議活動，伊朗政府也宣布將提供補貼，以緩解示威遊行對政權可能造成的衝擊。白俄羅斯媒體《NEXTA》稱，當地時間 8 日，伊朗政府發言人法蒂瑪．莫哈杰拉尼 ( Fatemeh Mohajerani ) 發布聲明，宣稱政府將每個月向每位民眾支付 7 美元 ( 折合新台幣 221.59 元 ) 的補貼，在維護家庭購買力的同時，抑制通貨膨脹並確保該國的糧食安全。





面對國內民眾強烈的不滿情緒，伊朗政府發言人莫哈杰拉尼宣布，將在未來每個月向每位伊朗民眾提供 7 美元的補貼。有網友指出，伊朗向黎巴嫩真主黨成員提供的補貼為每月 1800 美元，「但卻只願意給國內民眾 7 美元」。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號





《NEXTA》指出，在惡性通貨膨脹的背景下，每一位伊朗民眾的每月最低開銷已經超過 200 美元 ( 折合新台幣約 6331 元 )，「發放 7 美元補貼的行為，就像是公開承認哈梅內伊政權已經與現實完全脫節一樣」。「以色列戰爭」也諷刺的表示，伊朗政府每個月僅願意給民眾 7 美元的補貼，「但給黎巴嫩真主黨武裝人員的補貼卻多達每個月 1,800 美元 ( 折合新台幣約 5.7 萬元 )」，質疑伊朗當局根本無心維護該國公民的權益。





面對不斷擴大的反政府示威遊行規模，部分伊朗官員也採取行動，陸續逃向國外避難。X 推主「Lawrence of Gobi 愚蠢的精衛」稱，雖然仍無法證實相關消息的真實性，但有網路流言認為哈梅內伊可能早已逃離伊朗，躲至其他安全的國家。





伊朗外長阿拉格齊日前出訪黎巴嫩，但卻被爆料稱其「攜家帶眷」，疑似準備進行叛逃。與此同時，網上也流傳著伊朗最高領導人哈米尼已潛逃出國的消息。 圖：翻攝自 @SydneyDaddy1 X 帳號





另外，伊朗外交部長阿巴斯．阿拉格齊 ( Abbas Araqchi ) 似乎也藉著參訪黎巴嫩的機會，將一家大小全部帶離伊朗。推主「悉尼奶爸 Sydney Daddy 」推測，阿拉格齊攜家帶眷出訪外國的行為，可能象徵著他早已做好「叛逃伊朗」的準備。





同時，X 推主「Silver Trade」也爆料稱，前英國安全大臣湯姆．圖根哈特 ( Tom Tugendhat ) 在接受媒體訪問時指出，俄羅斯的貨運飛機已於最近幾日抵達伊朗首都德黑蘭，準備運載黃金離開伊朗。「Silver Trade」認為，俄羅斯總統普丁可能想搶在周五收盤前，先一步解放伊朗的黃金儲備。





俄羅斯疑似派遣運輸機前往伊朗首都德黑蘭，協助運輸黃金。 圖：翻攝自 @silvertrade X 帳號





隨著伊朗國內的衝突局勢不斷升溫，美國也加強了針對中東地區的軍事部署，甚至派遣日前抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的精銳三角洲特種部隊進駐西亞。X 推主「Mario Nawfal」表示，數十架攜帶了美軍突襲直升機的戰略運輸機已飛越大西洋並順利抵達英國，準備進一步向東飛行，將精銳的三角洲「夜行者」特種部隊運送至中東地區。





「Mario Nawfal」稱，美軍的三角洲特種部隊目前正部署在伊拉克與敘利亞、約旦等國的邊境地區，準備針對獲得伊朗支持並拒絕解除武裝的民兵組織進行打擊。與此同時，美國、英國的空中加油機也正陸續向中東地區聚集，「Mario Nawfal」認為美軍隨時可能針對伊朗發起軍事打擊行動。

