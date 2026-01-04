影》每月萬人踩點！50志工上山淨山守護「最美抹茶綠」

宜蘭縣礁溪鄉、素有「抹茶山」美稱的聖母登山步道，近年成為健行族與網紅的心頭好，每月吸引約1萬人次上山朝聖。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣礁溪鄉、素有「抹茶山」美稱的聖母登山步道，近年成為健行族與網紅的心頭好，每月吸引約1萬人次上山朝聖，但人潮也讓山林環境與步道安全面臨考驗。為了讓美景長久存在，林業及自然保育署宜蘭分署與宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會攜手合作，今（4日）號召50名志工上山淨山，用行動守護這片療癒山景。

志工們一邊撿拾垃圾、一邊巡查步道設施，發現需要改善的地方立即回報，從環境整理到安全把關，一次到位。宜蘭分署表示，透過國家自然步道認養制度，結合民間團體與在地山友力量，讓步道不只是「有人走」，更能被好好照顧。

林業及自然保育署宜蘭分署與宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會攜手合作，今（4日）號召50名志工上山淨山。（林業及自然保育署宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

分署也貼心提醒，聖母登山步道全面實施無痕山林（LNT）原則，沿線公廁不設垃圾桶，「垃圾自己帶下山」是基本功；加上山區水源有時會枯竭，建議民眾在通天橋步道入口公廁先上廁所、備足飲水，再輕裝上山，才能走得安心又盡興。

值得一提的是，認養單位噶瑪蘭山岳協會與資深嚮導陳秋霞，因長年投入山域救援與安全守護，榮獲行政院國家搜救指揮中心114年搜救有功表揚，默默守護山林的付出，終於被看見。

為了讓登山更安心，宜蘭分署也與電信業者合作，改善步道沿線通訊品質，目前全線皆可通話，並設置清楚的通訊標示牌；同時結合登山離線地圖APP「魯地圖」，把步道里程與定位整合進手機，讓山友隨時掌握位置與體力狀況，安心享受「抹茶山」的療癒綠意。

