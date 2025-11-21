影／毒蛋事件掀食安疑慮 林世賢推「健康蛋認證」政策

▲林世賢視察彰化市一家蛋雞場宣布將推動「健康蛋認證制度」。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】近期毒蛋事件引發社會高度不安，彰化縣長擬參選人林世賢21日表示，這次事件讓許多家長、早餐店、餐飲業者與民眾深感不安，更暴露出彰化縣現行食安稽查與通報流程仍有漏洞。食安是政府最基本的責任，不能每次都等到出事後才亡羊補牢。為此，他提出未來若當選縣長，將推動「健康蛋認證制度」，透過透明化、可追溯、可檢驗的地方食安管理機制，守護民眾每天的用蛋安全。

林世賢指出，彰化本身就是全台最重要的蛋品供應縣市，更應該在食安上走在最前線。根據統計，彰化縣內蛋雞場將近900多場，飼養約2,000多萬隻蛋雞，一年可生產約43億顆雞蛋，產量為全國第一；等於全台每2顆雞蛋，就有1顆來自彰化，對全台的蛋品安全具有關鍵影響力。

▲蛋雞飼主陳明璋向林世賢說明他用物理方式褳蚊蠅。（記者林明佑翻攝）

「既然彰化供應全台一半的雞蛋，就更應該負起更高的食安標準與責任。」林世賢強調，「這次事件再次提醒我們，不能讓制度漏洞傷害任何一個家庭。」

他也指出，近期全台公共治理危機連環出現，包括花蓮撤離不及、台中非洲豬瘟破口、彰化毒蛋流入市面，剛好出錯的都是藍營執政的縣市，一次又一次威脅我們的生命財產安全，凸顯出地方政府治理能力的差異。「地方治理與民眾的生活息息相關，若只顧政治綁樁、不選賢與能，下一個受害者可能就是我們自己的家人。治理能力不是靠喊口號，而是要在每一次考驗中看見責任與作為。」

為補強現行制度缺口，林世賢提出「彰化健康蛋認證」，只要蛋農加入，縣府即負責定期採樣檢驗，將所有禁藥（含芬普尼）列入檢驗項目，通過者才能張貼「彰化健康蛋」認證標章，讓家長、學校、早餐店與餐飲業者能一眼辨識、安全選用。

林世賢強調，民眾買蛋不該靠運氣，孩子的健康更不能被制度的破口拿來賭運氣。食安不是藍綠攻防，而是政府是否有能力在關鍵時刻守住民眾最基本的生活安全。只要看到『健康蛋』標章，民眾就能安心。這不是口號，而是地方政府應有的責任。守護家人，就是守護彰化。