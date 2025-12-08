影/毒蟲萬華街頭搶買菜婦變裝逃 警一眼認出逮人送辦

台北市警方破獲一起搶奪案，一名毒蟲昨日上午在萬華區路邊隨機行搶一名買菜婦人，得手1500元後變裝及更換交通工具逃逸，但仍被警方認出毒品人口身分，當晚即遭逮捕送辦。

男子在萬華區當街行搶。（圖／翻攝畫面）

警方調查，嫌犯郭姓男子（57歲）有毒品前科以打零工維生，近日因工作不穩定缺錢花用，心生歹念決定行搶，昨（7）日上午10時許在萬華區和平西路三段巷弄內，從後方搶走一名婦人放在菜籃推車內錢包，得手1500元後逃逸。

嫌犯犯案後變裝騎Ubike躲避查緝。（圖／翻攝畫面）

婦人遭搶後向警方報案，萬華分局龍山派出所獲報後調閱監視器，發現嫌犯犯案後還刻意變裝，並多次變換交通工具，先搭公車到大同區再騎Ubike到台北車站，企圖混淆警方追查。

男子犯案後當晚即遭逮捕。（圖／翻攝畫面）

郭男料想不到警方技高一籌，透過監視器畫面一眼就認出郭男就是警方毒品列管人口，昨晚11時許持拘票前往其西藏路租屋處將他拘提到案，還被搜出1包毒品安非他命，郭男遭逮後認栽坦承犯行，訊後遭依搶奪及毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾外出時攜帶錢財及佩戴貴重飾品，應提高警覺，若遇可疑人車尾隨，務必盡速進入安全場所或撥打 110 報案求助。

