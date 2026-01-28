影/毒販車牌遭註銷北市東區遇臨檢 警搜出巨量仿潮牌毒品

北市警方破獲一起毒品案，一名男子日前開車在大安區因車牌註銷遭員警攔查，同時查獲男子車上藏有大量毒品，及仿潮牌包裝毒咖啡包依法送辦。

男子持有大量仿潮牌包裝毒咖啡。（圖／翻攝畫面）

北市大安分局警方於16日深夜11時許，在轄區市民大道與光復南路口執行酒測路檢勤務，發現一輛自小客車懸掛逾期註銷車牌遂進行攔查，駕駛陳男經唾液篩檢後呈毒品陽性反應確認為毒駕。

男子毒駕及持有毒品遭逮。（圖／翻攝畫面）

員警瞥見駕駛座車門與座椅縫隙間，露出一包疑似毒品的物品，進一步搜查即在車內查獲第三級毒品K他命10包、第三級毒品卡西酮哈密瓜錠1顆，以及仿冒潮牌服飾「AAPE」外包裝毒品咖啡包45包。

警方查扣大量K他命。（圖／翻攝畫面）

陳男因毒駕與持有毒品當場遭逮捕帶回偵訊，他應詢時供稱毒品在酒店購得，並辯稱全部都是自己吸食，警方不採信其說辭，訊後依意圖販賣而持有第三級毒品移送台北地檢署偵辦，並持續向上溯源追查毒品來源。

警方呼籲，毒品具有高度成癮性與嚴重社會危害，切勿因一時好奇或誘惑而以身試法，大安分局將持續強化查緝作為，全力守護市民人身安全與生活品質。

