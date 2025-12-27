影/民眾搭捷運環狀線遇強震畫面曝！網友：像鬼片場景

27日晚間23時05分，宜蘭縣政府東方32.3公里位於台灣東部海域，發生芮氏規模7.0強震，全台都能感受到劇烈搖晃，台北捷運環狀線也受到影響，列車突然停駛，車廂內也沒有燈光，乘客也一度受困在車廂內。

27日晚間發生有感地震，有民眾卡在環狀線列車上。（圖／Threads網友l_yj_0323授權提供）

一名網友在社群平台上發文表示，晚間11時許發生地震，當時正在搭環狀線捷運，因此被卡在列車上，該名網友也說，是第一次遇到這種狀況。透過畫面可以看到當時車廂內也停電，沒有燈光，黑壓壓一片，還不時有其他光源閃爍，有網友留言，這畫面像是拍鬼片會出現的場景。

另外也有網友上傳一段民眾走在軌道上的影片回應，有可能是搭乘同一輛列車，最後在捷運人員引導下，讓乘客沿著軌道旁的維修走道，步行返回車站月台離開。

