影/民眾黨主席：2026新北市長若男主角不是我 不用擔心我扯後腿
國民黨主席鄭麗文今（19）日下午與民眾黨主席於新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會面，進行她上任以來的首次藍白合會談，在會談最後的媒體聯訪環節，民眾黨主席表示新北市長若不是他選，他也會全力輔選。
媒體問，國民黨提出2026至少要拿下南一都的目標，那民眾黨的2026目標是什麼？鄭麗文主張「一國兩區」，兩岸議題是否已經達成共識？
民眾黨主席表示：「鄭主席對國民黨發展提出目標是理所當然，我在會談中已說得很清楚，民眾黨會把國家利益放在政黨利益上，今天我們坐在這邊，討論的是台灣的共同未來，不是民眾黨接下來在地方選舉要拿幾席，真正重要的事情是能不能找到最強的團隊，帶給台灣最佳的地方治理。」
民眾黨主席並表示：「兩岸問題當然必須要面對，我也要邀請所有台灣人民共同來思考，與其在名詞上、意識形態上打轉，我們不如要立下的目標是我們要實現什麼價值？因為我從年輕的時候討論這件事情到現在，我今年已經快53歲了，我可以講出從過去到現在10種不同的名詞，搞了30幾年，然後呢？民進黨有台獨黨綱，他們說被台灣前途決議文所取代，這些訊息對我來講一點都不重要，重要的是我們怎麼讓台灣真的捍衛自由民主法治人權的生活方式，怎麼樣帶給台灣人更好的生活。」
媒體問，未來兩黨會不會邀請民眾黨前柯文哲舉行會面？過去大罷免期間曾與台中市長盧秀燕合體，未來雙方如何維持互動？
民眾黨主席回應：「柯文哲是我們重要的夥伴，從來沒有離開，現在仍然在一起工作，只不過因為目前在面臨民進黨的司法追殺，所以留多一點時間給柯主席面對、處理，我昨天晚上還收到柯文哲的訊息，大概是凌晨1點，代表他腦袋在想東西，未來等到司法告一個段落，我相信柯主席會很樂意、會非常樂意，我們也會非常高興，絕對有機會在不同場合看到柯主席。」
民眾黨主席並回應：「其實跟國民黨其他的先進、政治上的前輩，一直都是我們請益的對象。2024年我為什麼一定要去看新北市長侯友宜的行動治理？理由很簡單，做得好，到各區直接面對里長，看到區長怎麼樣在控管每一個計劃的執行，哪一個執行完，哪一個沒有執行完，哪一個列管，完全掌握新北市政。為什麼到台中市去跟盧秀燕請教幸福城市？盧市長在台中市地方治理的成績有目共睹。最近為什麼到基隆市去訪問基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳？去看看為什麼兩人可以相處這麼愉快，怎麼分工，一起把基隆市做得更好、更漂亮，這都是我們會去學習的方向。」
媒體再問，鄭麗文主席說不要鷸蚌相爭、劣幣逐良幣，民眾黨主席仍要參選新北市長？
民眾黨主席回覆：「我第N次回答這個問題，民眾黨當然想、非常想要地方執政的機會，因為有時候在國會監督是狗吠火車，要做事就是要拿到行政權。我也很早就說，我對於選新北市長，我希望讓自己成為更好的選擇，但我同時也說了，我是一個大局為重的人，當有更高的目標、更高的價值、更好的人，我們當然願意支持。中間一定有一個過程，民進黨也一定會見縫插針，像立委蘇巧慧透過好多管道來鼓勵我一定要選到底，她為什麼這樣講？我心裡會不明白嗎？我當然明白，但是如同我所說，我們看的不是只有小我，還有大我，而大我才是人民關心的，要接下侯友宜市長良好基礎的棒子，帶給新北市民最佳的地方治理，這才是我們真正關心的事情。我曾經講過非常多次，最後如果我有機會代表在野聯盟選新北市，我一定全力以赴、使命必達，如果男主角不是我，千萬不用擔心我會扯後腿，也不用擔心我會袖手旁觀，我會跳到第一線，用最大的力量輔選。」
