(影)民調大幅落後不氣餒 楊瓊瓔夜市拜票高歌「追追追」

[Newtalk新聞] 國民黨16日將進行台中市長提名作業協調，儘管多份民調都顯示立委楊瓊瓔遠遠落後立法院副院長江啟臣，楊瓊瓔仍按照行會勘地方建設，再抽空到市場、夜市掃街拜票，她昨（14）日在大慶夜市拜票前，還即興唱起「追追追」，並且主動打起拍子贏來在場者的掌聲。





立委楊瓊瓔今天上午辦理「檢討國防部陸軍水美山砲陣地（尾山陣地）禁限建管制範圍」現勘協調會，針對長年影響地方發展的軍事管制問題，邀集陸軍相關單位與地方民代、里長面對面溝通，盼在兼顧國防安全前提下，為地方發展尋求合理解方。市議員楊啟邦、水美里長陳俊樑、水美社區發展協會理事長莊振瑋及多位地方人士到場表達意見。

楊瓊瓔表示，陸軍水美山砲陣地過去曾有常駐部隊，目前已無駐軍，屬於「低密度使用」，但因地勢居高，戰時仍具防守用途。她指出，目前152地號上的伏地堡佔用民地，經協調後，陸軍步兵第104旅已允諾在2個月內拆除，將土地歸還給民眾。





楊瓊瓔強調，她尊重國防專業，也理解軍方顧慮，但地方長期承受禁限建壓力，國防部與十軍團應持續滾動檢討，在安全無虞前提下，尋求更有彈性的管理方式，讓國防與地方發展不再對立，而是找到雙贏方案。





楊瓊瓔力拚台中市長初選出線，今天上午8時30分先行走訪大甲菜市場向鄉親拜票，攤商熱情致贈青蒜、菜頭、粽子、包子等象徵好兆頭的物品，祝福她「步步高升、好彩頭」。





楊瓊瓔看到不少女性攤商生意興隆，感性表示「女人真的撐起半邊天」，並喊出「女力接棒」，強調盧市長已為台中打下穩健根基，她願意承擔接棒，持續為城市打拚，讓台中更進步。

