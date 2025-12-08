影／民進黨彰化縣長類初選倒數 黃秀芳全縣站路口拚民調

▲黃秀芳由立委陳秀寳等人陪同在彰濱工業區站路口爭取支持。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】民進黨彰化縣長類初選倒數，爭取黨內提名的黃秀芳，今天清晨率領團隊展開為期一周的全縣站路口大拜票懇託，爭取民調出線。

黃秀芳本人首站選在彰濱工業區入口處吉安橋頭揮手鞠躬，黃秀芳說，冬天的海線東北季風強勁，培養出海口人的堅毅性格，她本身是線西人，也會用海線女兒的韌性，爭取挑戰縣政的機會！

▲黃秀芳說海風大是海線的日常，也培養海口人的韌性。（記者林明佑翻攝）

黃秀芳說，她今天站的地方，每天有數萬名勞工進出謀生，彷彿看到產業界的縮影，但彰化的產業面臨轉型、減碳挑戰，需要更多的支持，她期盼加速活絡產業，讓老闆賺錢、為員工加薪，擺脫彰化「低薪縣」的命運。

黃秀芳也提到，過去彰化傳統劃分為南彰、北彰，但沿海６鄉鎮從伸港到大城，人口２０幾萬，佔全縣六分之一，這裡有許多畜牧業、農漁產，就是一大塊海線生活圈，她會加速整體行銷，發揚海線觀光、農漁產、文化價值。

今天陪同黃秀芳站路口的立委陳秀寳說，冬天風大是海線的日常，他們頭髮雖然吹亂，但這才是最真實的海線生活，她認為黃秀芳對縣政有藍圖，未來可以好好建設彰化，呼籲鄉親１５至１８日晚上要幫忙在家顧電話，民調電話唯一支持黃秀芳。

黃秀芳說，競辦團隊會每天持續在全縣各要道站路口、市場掃街向縣民朋友懇託，包括彰化市八卦山牌樓、員林市員林大道及田中、溪湖、和美、北斗、二林等地的鬧區，而她本人每天清晨也會輪流到員林、彰化市等鄉鎮市站路口，向鄉親打招呼爭取支持。