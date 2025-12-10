影／民進黨彰化縣長類初選民調將近 林世賢勤跑基層掃街爭取支持

▲彰化縣長擬參選人林世賢今日上午7時30分至8時，前往員林市中山路與員林大道交叉路口進行路口拜票，向通勤民眾揮手問候，隨後展開掃街行程，爭取更多支持。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】距離民進黨彰化縣長「類初選」電話民調日程逼近，參選人之一的彰化市長林世賢把握最後關鍵時刻，全力衝刺基層。彰化縣長擬參選人林世賢今（10）日上午7時30分至8時，前往員林市中山路與員林大道交叉路口進行路口拜票，向通勤民眾揮手問候，隨後展開掃街行程，爭取更多支持。

林世賢表示，越接近民調，越要走到第一線與民眾面對面交流，傾聽地方心聲，也讓鄉親更清楚他的施政理念與未來願景。他強調，選舉不只是口號，而是要提出具體解方，回應民眾長期關切的問題。

除勤跑基層外，林世賢近期也頻繁接受廣播電台等媒體專訪，說明他對彰化發展的看法，特別聚焦「薪資結構長期偏低」及「人口持續外流」等結構性問題。他指出，彰化必須透過產業升級、創造在地就業機會，才能留住年輕人，改善低薪困境，讓彰化成為「願意留下來、也值得回來」的城市。未來若有機會承擔更大的責任，將持續以務實態度推動改革，為彰化找出一條可長可久的發展道路。