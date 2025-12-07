(影) 民進黨拍「台劇級」懶人包！8部經典神還原求職到育兒 青年補助一次搞懂

[Newtalk新聞] 民進黨今（7）日推出最新「就業青年政策懶人包」影片，以台灣近25年間最具代表性的八部戲劇為靈感，由年輕黨工化身主角，以戲劇張力強烈、節奏緊湊的敘事手法，完整重現青年從畢業、求職、進入職場到面臨育兒階段的真實生活困境，同步示範可申請的補助與資源，試圖以更貼近青年語言的方式傳達政策資訊。





影片主角「邱庭」從畢業開始闖關，《爸媽叫我不要談政治》共同主持人艾立與昕佑則客串「宣傳大使」，在劇情中穿插解說各類補助。例如初次尋職可申請「支援青年就業計畫」，獎勵金最高可達近5萬元；若需先僱後訓，可運用「青年就業旗艦計畫」協助提升工作技能；遭遇國際局勢衝擊導致減班休息時，可申請「勞工再充電計畫」，每月最高可領16,300元津貼，並可參加多元免費培訓課程。

廣告 廣告





影片也涵蓋青年家庭高度關注的生育與育兒政策，包括「擴大生育補助」每胎10萬元，並示範彈性請領、合計可達60天、以「日」為單位申請的育嬰假制度，強調賴政府推動的育兒友善政策對雙薪家庭的實質助益。





製作團隊此次選擇向《鬼才之道》、《你的婚姻不是你的婚姻》、《影后》、《想見你》、以及電影《郊遊》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《咒》、《千禧曼波》等影視作品致敬，以經典台詞、場景穿插真實政策情境，串起不同世代的共同記憶。





民進黨表示，希望透過高品質影片讓青年更容易理解政策，同時展現給年輕黨工最大的創作舞台，也凸顯賴清德政府對青年就業與生活全方位支持的決心。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國軍偵獲中共空飄氣球闖台海上空 2架次共機越中線

小紅書「已讀不回」不配合打詐 民進黨支持限流：不能給差別待遇