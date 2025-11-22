影/民進黨火速切割「垃圾山里長」！黃揚明：對高雄選情焦慮

高雄市岡山區碧紅里里長李有財父子，因涉入近期爆發的垃圾山案遭羈押禁見，民進黨火速切割、開鍘。媒體人黃揚明認為，從這件事可以看出，民進黨對高雄市長選情的焦慮。

高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子，父子倆、蘇姓員工及司機涉犯《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》，檢方後續向法院聲請羈押禁見，法院於21日晚間裁准。

高雄垃圾山主謀李有財遭民進黨開除黨籍。（圖／翻攝李有財臉書）

黃揚明今天（22日）在中天節目《週末大爆卦》表示，民進黨在高雄執政這麼長的時間，雖然中間有一小段時間是韓國瑜市長治理，但民進黨總不可能把所有的惡都推給韓國瑜執政的這段時間吧？民進黨執政已經將近三十年，好的事情、壞的事情都要概括承受。

高雄燕巢、田寮近期出現垃圾山。（圖／中天新聞）

黃揚明指出，這個里長已被收押，而這樣的一個事件，可以看出民進黨在這個時機點，對高雄選情的一種焦慮感。對於民進黨大動作開鍘李有財，他質疑，前桃園市長鄭文燦、綠委林岱樺有被開除黨籍嗎？並指民進黨連黨內的規章都可以因人設事，「你不是我的黨的夥伴了，直接砍掉！」就是怕會連帶燒到，尤其是可能跟他比較友好的。

