影/民進黨2026誰戰蔣萬安？施正鋒分析：派鄭麗君賴比較好交代

2026年台北市長選戰，民進黨會派誰挑戰爭取連任的台北市長蔣萬安，引發外界關注。學者施正鋒分析指出，身兼民進黨主席的總統賴清德若推派行政院副院長鄭麗君，對外會比較好交代，且鄭麗君和各派系關係也不錯。

鄭麗君。（圖／中天新聞）

最新民調顯示，2026年台北市長選戰，蔣萬安不論是對上民進黨立委王世堅，或者是壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農、立委沈伯洋、民進黨前秘書長林右昌、鄭麗君，都大幅領先超過20到30個百分點，引發討論。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

施正鋒今天（9日）在中天節目《大新聞大爆卦》表示，王世堅和沈伯洋不太可能。林右昌卸任基隆市長後，一直想要選新北市長，但民進黨立委蘇巧慧參選新北市長已成定局，不過他比較好擺，可以處理。

廣告 廣告

施正鋒。（圖／中天新聞）

施正鋒指出，吳怡農是新潮流自己人，他可能在年輕族群當中會有一定的支持度。但如果要保守一點，大概就是推鄭麗君，她在「逆風行腳」期間就和賴清德有互動，也曾和外交部長林佳龍的「台灣智庫」合作，跟大家都很好。若用吳怡農，會被質疑是用自己人；用鄭麗君，對外比較好交代。

延伸閱讀

蔣萬安年輕人支持度輸王世堅！沈政男曝可能原因：很奇怪

艋舺青山宮青山王祭開跑 蔣萬安扶轎邀請大家感受熱鬧

2026台北市長民調蔣萬安力壓群雄！黃揚明：推升滿意度才是主戰場