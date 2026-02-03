影／民間企業與團體接力獻愛心 鹿港弱勢家庭獲助過好年

▲歲末寒冬送暖不停歇，鹿港鎮公所今日在行政大樓一樓中庭舉辦愛心物資捐贈活動，為弱勢家庭送上關懷與祝福，盼協助他們安心過好年。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】歲末寒冬送暖不停歇，鹿港鎮公所今（3）日在行政大樓一樓中庭舉辦愛心物資捐贈活動，集結寧偉股份有限公司、鹿港鴨湯幫、圓環頂麵食館、十方功德會、順興汽車及圓山慈善會代表楊陳雪子等善心力量，共同為弱勢家庭送上關懷與祝福，盼協助他們安心過好年。

鹿港女國際同濟會關懷80戶弱勢邊緣戶，每戶發放500元禮券及保暖套組；寧偉股份有限公司捐助150戶，每戶2000元現金；鹿港鴨湯幫提供150戶每戶800元與1串衛生紙；圓環頂麵食館則致贈150戶每戶10盒赤肉羹。另關懷377戶低收入戶，由十方功德會發放每戶1000元、順興汽車加碼提供每戶2包白米（1.5公斤/包）、圓山慈善會楊陳雪子女士再捐贈每戶1包4公斤白米。

鹿港鎮長許志宏表示，繼1月30日鹿港女國際同濟會發起「冬令救濟公益活動」，捐助鎮內80戶弱勢及邊緣戶每戶500元禮券與保暖套組後，各界善心再度接力，在寒冬中為社會注入滿滿正能量，令人感佩。他也期盼透過公私協力，讓更多需要幫助的家庭感受到社會溫暖，共度溫馨有愛的新年。

許志宏指出，民間企業與團體長期投入公益，不僅展現地方人情味，也成為穩定社會的重要力量。鹿港鎮公所未來將持續串聯資源，擴大關懷網絡，把愛送到每一個需要的角落。

受助家庭也對外界關懷表達感謝，認為在年節前夕收到物資與支持，不僅減輕生活壓力，更感受到來自社會的溫情。鹿港鎮公所呼籲，若各界願意投入公益行列，點滴善意都能匯聚成改變社會的力量，讓鹿港成為更有愛的城市。