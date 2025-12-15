影/水果店老闆制服雪梨恐攻槍手成英雄 納坦雅胡：向他致敬

澳洲雪梨邦代海灘14日發生針對猶太社區的恐怖攻擊，造成16人死亡、40人住院治療。一名43歲穆斯林男子艾哈邁德（Ahmed Ahmed）在槍擊現場英勇制服槍手，阻止更大規模傷亡，被各界讚譽為英雄。

穆斯林男子艾哈邁德（白衣者）英勇制服了正在開槍的槍手。（圖／翻攝自X）

43歲的艾哈邁德是一名水果店老闆，據網路流傳畫面顯示，當時他悄悄從後方接近正在向受害者開槍的槍手，隨後撲倒對方並奪走武器。他用槍指著槍手但沒有開槍。然而，艾哈邁德在制服第一名槍手後，遭第二名槍手開槍擊中手臂和肩膀。

艾哈邁德的表弟穆斯塔法（Mustafa Ahmed）接受訪問時表示：「他是個英雄。百分之百是個英雄。我們在社群媒體上看到之後，就知道他百分之百是個英雄。」根據澳洲媒體報導，艾哈邁德目前正在接受手術，預計將完全康復。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）就此事件發表聲明，讚揚艾哈邁德的勇敢行為。納坦雅胡說：「我們看到了一位勇敢的人，原來是一位穆斯林，我向他致敬。他阻止了其中一名恐怖分子殺害無辜的猶太人。」

新南威爾斯州州長明斯（Chris Minns）也稱讚艾哈邁德是真正的英雄。明斯在聲明中說：「那個人是一位真正的英雄，我毫不懷疑，今晚有許多人能夠活著，都是因為他的勇敢。」

新南威爾斯州警方當地時間15日確認，前一天的槍擊事件至少造成16人死亡，另有40人仍在醫院接受治療。兩名槍手中一人已死亡，另一人仍處於危急狀態。

