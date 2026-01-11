影/永和情侶檔Threads攬客！警破地下賭場逮11人 扣賭資12萬

新北市永和區一對情侶檔承租民宅地下室經營地下賭場，並利用社群平台Threads招攬賭客。警方接獲居民檢舉後展開調查，於8日中午持搜索票攻堅，當場逮捕2名負責人及9名賭客，並查扣賭資9萬餘元、抽頭金2萬餘元，以及電動麻將桌2張、麻將牌4副、監控設備1組等相關證物。

新北市永和區一對情侶檔承租民宅地下室經營地下賭場，並利用社群平台Threads招攬賭客。（圖／警方提供）

據了解，該對情侶分別為46歲的陳姓男子及45歲的詹姓女子，兩人以每月4萬元租賃民宅地下室，設置兩張電動麻將桌進行賭博活動，並向賭客收取抽頭金。警方調查發現，賭場底注為600元，每局至少收取1000元抽頭金，自摸一次則需額外支付200元。

由於該民宅出入人員頻繁，且外部安裝監視設備以掌握人車動態，增加了警方查緝的難度。然而，經過多日蒐證後，警方終於掌握時機，在賭客進出時迅速行動，成功將現場控制。

目前，陳、詹二人已因涉嫌賭博罪移送新北地檢署偵辦，其餘9名賭客則依《社會秩序維護法》進行裁罰。（圖／警方提供）

目前，陳、詹二人已因涉嫌賭博罪移送新北地檢署偵辦，其餘9名賭客則依《社會秩序維護法》進行裁罰。警方表示，隨著年節將近，將持續加強取締轄區內的不法賭博場所，以維護治安及居民生活品質。

永和分局強調，因應年關將屆加強重要節日安全維護工作，將持續掃蕩轄區不法賭博場所，絕不容許任何犯罪行為危害社會治安，藉此淨化居住環境，全力維護新北市治安環境。

