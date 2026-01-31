影／永靖新春揮毫墨香四溢 捐發票領春聯鄉親熱情參與

▲農曆新年將至，為增添鄉里年節氣氛並推廣書法藝術，永靖鄉公所於今（31）日上午在公所前廣場盛大舉辦「115年新春揮毫捐發票贈春聯暨公益義賣活動」。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆新年將至，為增添鄉里年節氣氛並推廣書法藝術，永靖鄉公所於今（31）日上午在公所前廣場盛大舉辦「115年新春揮毫捐發票贈春聯暨公益義賣活動」，活動邀請沈宗儒、劉建居等數十位書法名家現場揮毫，吸引大批鄉親熱情參與，現場墨香四溢、洋溢濃濃年味。

永靖鄉公所每年舉辦的新春揮毫活動，已成為地方年度盛事。今年特別邀請多位書法家齊聚一堂，筆走龍蛇、蒼勁有力，將對新年的祝福化作一副副寓意吉祥的春聯，深受民眾喜愛。

▲永靖鄉長魏碩衛表示，春聯象徵家家戶戶對新年的期盼，透過新春揮毫活動，不僅能保存與傳承書法文化，更能結合公益力量，傳遞社會溫情。（圖／記者林明佑翻攝）

永靖鄉公所今年持續結合公益元素，民眾只要憑當月紙本或雲端發票兩張，即可兌換現場揮毫或預先書寫完成的春聯一副。活動募集的發票將全數捐贈予華山基金會等公益團體，讓鄉親在除舊布新的同時，也能發揮愛心，為社會弱勢族群送上溫暖祝福。

▲永靖鄉長魏碩衛現場親自發送限量「大吉大利」紅包袋，向鄉親拜早年，祝福大家馬年行大運、平安順心。（圖／記者林明佑翻攝）

活動在熱力十足的「社區迎賓熱場」中揭開序幕，永北、新莊、永南及五福等社區輪番演出，展現永靖鄉親的活力與凝聚力；隨後由「敦厚太鼓團」帶來氣勢磅礡的演出，震撼全場。

永靖鄉長魏碩衛表示，春聯象徵家家戶戶對新年的期盼，透過新春揮毫活動，不僅能保存與傳承書法文化，更能結合公益力量，傳遞社會溫情。並於現場發送限量「大吉大利」紅包袋，向鄉親拜早年，祝福大家馬年行大運、平安順心。

除揮毫活動外，現場也結合寒冬送暖、公益跳蚤市場義賣及多項政令宣導，內容多元豐富。伴隨著悠揚的薩克斯風演奏，讓民眾在挑選春聯與參與公益的同時，感受溫馨且充滿質感的節慶氛圍。

魏碩衛鄉長強調，感謝各協辦單位與社區團體的共同努力，讓活動順利圓滿，也讓永靖鄉展現溫馨共榮的精神。他期盼透過此次活動，讓鄉親帶著滿滿祝福與墨寶回家，歡喜迎接嶄新的農曆新年。